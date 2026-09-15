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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पूरा वंदे मातरम गाया जाए', कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ HC पहुंचा मामला

'पूरा वंदे मातरम गाया जाए', कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ HC पहुंचा मामला

राष्ट्र गीत वंदे मातरम पर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने इस विषय पर एक जनहित याचिका दायर की गई है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 03:41 PM (IST)
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कर्नाटक में राज्य सरकार के हाल ही में दिए एक आदेश के खिलाफ PIL जारी की गई है. इस सरकारी आदेश में कहा गया था कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरे ही गाए जाएंगे. वहीं वो सरकारी कार्यक्रम जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री या गवर्नर शामिल होंगे उनमें वंदे मातरम का पूरा गायन होगा.

एडवोकेट अंगद कामथ की जनहित याचिका में सवाल उठाया गया कि क्या राज्य सरकार के पास इस बात के अधिकार हैं कि वो एक्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए राष्ट्रगान की ही तरह वंदे मातरम जैसे अन्य राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का स्वरूप और विषय वस्तु तय कर सकती है.

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कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती

कर्नाटक सरकार के दिए गए इस फैसले को चुनौती देते हुए PIL में कहा गया कि ये आदेश केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ है जिसके तहत राष्ट्र गीत वंदे मातरम के सभी 6 अंतरे गए जाना अनिवार्य है. कर्नाटक सरकार की ओर से केवल 2 अंतरे गाने की अनुमति देना राज्य सरकार के हक के दायरे में है लेकिन इससे केंद्र सरकार के वंदे मातरम के पूरे 6 अंतरे गाने के संवैधानिक फैसले का हनन होता है.

वंदे मातरम को लेकर नया कानून क्या है?

केंद्र सरकार ने Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 में संशोधन किया है. इस संशोधन के बाद ‘वंदे मातरम’ को भी राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ की तरह कानूनी सुरक्षा दी गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह संशोधन कानून बन चुका है. नए कानून के तहत जानबूझकर वंदे मातरम का गायन रोकना या इसे गाने वाली सभा में बाधा डालना अपराध माना जा सकता है. इसके लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Sep 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
PIL Vande Mataram Karnataka Government   karnataka Government
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