संसद के विशेष सत्र की शुरुआत अगले हफ्ते सोमवार (30 नवंबर) से होने वाली है. इस दौरान केंद्र सरकार परिसीमन बिल को संसद में पेश करेगी, जिस पर मतदान के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 20 बागी सांसद भी अपना वोट डाल सकते हैं.

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, जब तक सदन के स्पीकार यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से अयोग्यता याचिका (Disqualification Petition) पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वे संसद में किसी भी बिल पर मतदान कर सकते हैं. हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसदों ने अभिषेक बनर्जी की अयोग्यता याचिका पर लोकसभा सचिवालय को अपना जवाब भी दाखिल किया है.

बागियों का वोट सरकार के लिए अहम

टीएमसी के इन 20 बागी सांसदों का वोट परिसीमन बिल को संसद में पारित कराने की सत्तारूढ़ NDA की कोशिशों के लिहाज से बहुत अहम है. लोकसभा सचिवालय की तरफ से यह स्पष्टीकरण टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष के उस सवाल के बाद आया है, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या अयोग्यता की कार्यवाही का सामना कर रहे इन 20 बागी सांसदों को वोट करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं?

घोष ने कहा कि इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं दाखिल हुए 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विशेष सत्र के दौरान इन सांसदों को वोटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा.

लोकसभा सचिवालय ने क्या दी जानकारी?

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, जब तक इन सांसदों को औपचारिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया जाता, तब तक उन्हें वोटिंग करने से रोका नहीं जा सकता है. संसद के नियमों के तहत, सदस्यता रद्द करने के मामले में स्पष्ट फैसला आने तक सांसद को सदन की कार्यवाही में भाग लेने और वोट करने सहित सभी संसदीय अधिकार प्राप्त रहते हैं.

इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं के लंबित होने की वजह से किसी सांसद के संसदीय अधिकार अपने आप सस्पेंड नहीं हो जाते हैं. काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में इन 20 सांसदों ने इस साल जून में पश्चिम बंगाल में पार्टी की हार के बाद TMC से अलग होकर NCPI में विलय कर लिया था. इसके बाद उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ NDA को अपना समर्थन दिया.

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