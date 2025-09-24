हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया4 माह से नहीं मिला वेतन, मिशन भागीरथ परियोजना में कार्यरत चंदनबोइन गांधी ने की आत्महत्या, खम्मम जिले में बवाल

4 माह से नहीं मिला वेतन, मिशन भागीरथ परियोजना में कार्यरत चंदनबोइन गांधी ने की आत्महत्या, खम्मम जिले में बवाल

जेएसी नेताओं ने सरकार से विलंबित वेतनों का भुगतान तत्काल करने, श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष पैकेज घोषित करने की मांग की. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Sep 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के खम्मम जिले के कुसुमांची मंडल के पालेरु सेगमेंट में मिशन भागीरथ परियोजना में कार्यरत 35 वर्षीय कर्मचारी चंदनबोइन गांधी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. चार माह से वेतन न मिलने के कारण परिवार के भरण-पोषण के लिए कर्ज लेना पड़ा, जिसका दबाव वो सह नहीं पाया. मंगलवार को सुबह धरना प्रदर्शन में भाग लेने के बाद घर लौटे गांधी ने खुद को फंदे पर लटका लिया. 

पुलिस और सहकर्मियों के अनुसार, चंदनबोइन गांधी पिछले आठ वर्षों से पालेरु के मिशन भागीरथ फिल्टर बेड में लाइन ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे. मिशन भागीरथ, तेलंगाना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले श्रमिकों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला. एल एंड टी कंपनी के तहत कार्यरत ये श्रमिक आर्थिक संकट से जूझ रहे थे.

खम्मम पुलिस ने किया मामला दर्ज
पिछले दो दिनों से पालेरु ग्राम के मिशन भागीरथ प्लांट के बाहर श्रमिक सड़क पर धरना दे रहे थे. मंगलवार सुबह गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए. दोपहर में भोजन के लिए घर जाने का कहकर निकले, लेकिन लौटे नहीं. परिवार के सदस्यों ने उन्हें फंदे पर लटके देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. खम्मम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में वेतन विलंब ही कारण बताया जा रहा है.

गांधी के सहकर्मी और मिशन भागीरथ जॉइंट एक्शन कमेटी (जेएसी) के नेता एम रवि (बीआरटीयू), रामबाबू और जक्कुला यदगिरि (सीआईटीयू), बालकृष्णा और मधु (आईएनटीयूसी) ने एल एंड टी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि वेतन न मिलने से गांधी आर्थिक तंगी में फंस गए थे. कर्ज चुकाने के कोई रास्ते न देख परिवार के भरण-पोषण का बोझ झेल नहीं पाए. गांधी की पत्नी और दो बेटियां हैं, जो अब विधवा और अनाथ हो गई हैं.

श्रमिक संगठनों ने दी राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
घटना के बाद सहकर्मियों ने गांधी के शव को मिशन भागीरथ पंप हाउस के बाहर लाकर धरना शुरू कर दिया. उन्होंने न्याय की मांग की और कंपनी व अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. मिशन भागीरथ ठेकेदार और अधिकारियों ने परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हो गया.

जेएसी नेताओं ने सरकार से विलंबित वेतनों का भुगतान तत्काल करने, श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष पैकेज घोषित करने की मांग की. खम्मम जिला पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच पूरी होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. श्रमिक संगठन राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें

जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल

Published at : 24 Sep 2025 02:23 PM (IST)
Tags :
SUICIDE TELANGANA Chandanboin Gandhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
CM योगी आदित्यनाथ ने GST सुधार को लेकर दुकानदारों से की बात, कहा- यह स्वागत योग्य कदम
इंडिया
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, देखें पूरा शेड्यूल
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
टीवी की संस्कारी बहू ने रिएलिटी शो में की थी शादी, सुहागरात भी मनाई, दो महीने में ही हो गया तलाक
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget