जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों के चुनाव की तारीख घोषित, पढ़ें पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर की चार और पंजाब की एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आयोग के अनुसार इन पांच सीटों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को कराया जाएगा. चुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी होगी.

इस चुनाव के लिए उम्मीदवार 6 अक्टूबर से नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को की जाएगी, ताकि सभी आवश्यक दस्तावेज और योग्यता की पुष्टि की जा सके. इसके बाद नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है.

सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा मतदान

मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा. मतदाताओं को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर अपने मत का उपयोग करने का अवसर मिलेगा. वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू होगी और परिणाम जल्दी ही घोषित कर दिए जाएंगे.

By-election announced for 1 Rajya Sabha seat from Punjab. Voting and counting to be held on October 24th. The seat was vacant after the resignation of MP Sanjeev Arora in July. pic.twitter.com/acHIImqPwE — ANI (@ANI) September 24, 2025

By-election announced for 4 Rajya Sabha seats from Jammu & Kashmir. Voting and counting to be held on October 24th. All four seats have been vacant since February 2021. pic.twitter.com/N3723LrGGi — ANI (@ANI) September 24, 2025

चुनाव आयोग ने दी ये जानकारी

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान और मतगणना पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी.

संजीव अरोड़ा ने लुधियाना पश्चिम से जीता था चुनाव

संजीव अरोड़ा ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में जीत दर्ज की थी. लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर 19 जून को उपचुनाव हुआ था. यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी के जनवरी में देहांत होने के बाद खाली हुई थी. पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को इस उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था.

ये भी पढ़ें-

'इजरायल को भी स्वीकार करें....', किस मुस्लिम मुल्क ने कर दी यहूदियों के लिए सुरक्षा की बात, PAK और सऊदी समेत इन 59 देशों को लगेगी मिर्ची