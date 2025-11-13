Bypolls Result 2025 Live Streaming: 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे कल, जानें कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव?
11 नवंबर को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे. नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इनमें जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम-ओडिशा शामिल हैं.
देश के सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर मंगलवार (11 नवंबर) को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था. अब 14 नवंबर (शुक्रवार) को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरनतारन, राजस्थान की अंता, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डम्पा और ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर की बडगाम और गांदेरबल विधानसभा सीट
उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में बडगाम और गांदेरबल दो सीटों से जीत हासिल की थी. बाद में उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया, जिस वजह से इस सीट पर अब उपचुनाव कराया गया है. वहीं, नगरोटा सीट बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के कारण खाली हुई थी.
राजस्थान की अंता सीट
राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव इसलिए हुए हैं क्योंकि बीजेपी नेता कंवर लाल मीणा को 2005 के एक पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
झारखंड की इस सीट पर आएंगे उपचुनाव के नतीजे
झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव हुआ था. इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के उम्मीदवार सोमेश सोरेन, जो पूर्व विधायक रामदास सोरेन के बेटे हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के बीच सीधी टक्कर है. इस उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.
हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट
हैदराबाद की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के बीच महामुकाबला है. कल यानी 13 नवंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच नतीजे आने की उम्मीद है.
कहां देखें उपचुनाव के नतीजे?
उपचुनाव के नतीजे और अपडेट आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, एबीपी न्यूज की वेबसाइट या फिर एबीपी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं.
- ECI की वेबसाइट: (https://www.eci.gov.in/)
- एबीपी न्यूज की वेबसाइट: (https://www.abplive.com/)
- एबीपी न्यूज का यूट्यूब चैनल: (https://www.youtube.com/@ABPNews)
