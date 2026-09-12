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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBRICS में आज क्या? शी जिनपिंग समेत कब किस नेता से मिलेंगे PM मोदी, जानें

BRICS में आज क्या? शी जिनपिंग समेत कब किस नेता से मिलेंगे PM मोदी, जानें

BRICS Summit 2026 में 12-13 सितंबर को दिल्ली में ग्लोबल गवर्नेंस, यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा होगी. पीएम मोदी आज शी जिनपिंग समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Sep 2026 07:07 AM (IST)
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राजधानी दिल्ली में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. 12 और 13 सितंबर 2026 को होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया की बदलती राजनीति, ग्लोबल गवर्नेंस और मल्टीलेटरलिज्म जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी संघर्षों के असर पर भी BRICS देशों के नेता विचार-विमर्श करेंगे.

भारत इस बार BRICS की अध्यक्षता कर रहा है. ऐसे में सम्मेलन के एजेंडे में ग्लोबल साउथ को खास महत्व दिया गया है. भारत की कोशिश है कि युद्ध और तनाव का विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जाए. खास तौर पर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक समाधान तलाशने पर जोर रहेगा.

ये भी पढ़ें: BRICS Summit 2026 LIVE: चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग कल आएंगे भारत, शाम 5.45 बजे मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक

12 सितंबर को नेताओं से मुलाकात का व्यस्त कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 12 सितंबर को कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. दिन की शुरुआत इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ मुलाकात से होगी. दोनों नेताओं के बीच सुबह 10 बजे हैदराबाद हाउस में बैठक प्रस्तावित है. इसके बाद सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे. यह बैठक भी हैदराबाद हाउस में होगी. इसके करीब आधे घंटे बाद सुबह 11 बजे मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे. सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री की वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग के साथ बैठक होगी. यह मुलाकात भी हैदराबाद हाउस में होगी. इन सभी बैठकों में आधिकारिक फोटो सेशन रखा गया है.

राष्ट्रपति भवन में ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात

इसी दौरान राष्ट्रपति भवन में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ बैठक निर्धारित है. यह मुलाकात सुबह 11:30 बजे होगी. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत और ईरान के शीर्ष नेतृत्व की यह बातचीत खास महत्व रखती है. भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के साथ-साथ ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक संपर्कों को लेकर अपनी चिंताओं को सामने रखता रहा है. ऐसे में BRICS बैठक के दौरान ईरान के साथ बातचीत पर भी नजर रहेगी.

शाम को शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी

शनिवार शाम 5:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक करेंगे. यह मुलाकात भारत मंडपम में होगी. बैठक का आधिकारिक फोटो सेशन नहीं होगा. PM मोदी और शी की बैठक को BRICS सम्मेलन की सबसे अहम द्विपक्षीय मुलाकातों में से एक माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच सीमा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दे लगातार महत्वपूर्ण रहे हैं. ऐसे में दोनों नेताओं की बातचीत से भारत-चीन संबंधों की दिशा को लेकर भी संकेत मिलने की उम्मीद है.

ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर भारत का जोर

BRICS की अध्यक्षता के दौरान भारत ने विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की समस्याओं को प्राथमिकता दी है. यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों से ऊर्जा की कीमतों, खाद्य आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर दबाव बढ़ सकता है. भारत का जोर ऐसे रास्ते खोजने पर है, जिससे इन संकटों का बोझ ग्लोबल साउथ के देशों पर कम पड़े. नई दिल्ली में होने वाला यह सम्मेलन इसलिए भी अहम है क्योंकि BRICS अब पहले की तुलना में बड़ा समूह बन चुका है. भारत की कोशिश इस मंच के जरिए विकास, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर साझा रणनीति तैयार करने की है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली रवाना हुए हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर, ईरानी राष्ट्रपति से होगी मुलाकात

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 12 Sep 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Xi Jinping NARENDRA MODI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
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