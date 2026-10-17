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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLive: कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ा हादसा, 17 की मौत, कई घायल

Live: कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ा हादसा, 17 की मौत, कई घायल

Kolkata Durga Puja Stampede live updates : कोलकाता में दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. अचानक भीड़ बढ़ जाने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 17 लोगों की मौत की खबर है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा  | Updated at : 17 Oct 2026 10:37 PM (IST)

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LIVE: बंगाल दुर्गा पूजा के दौरान बड़ा हादसा
Source : ANI

Background

कोलकाता में दुर्गा पूजा के आयोजन के दौरान शनिवार शाम को बड़ा हादसा हो गया. अचानक भीड़ बढ़ जाने के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिसमें अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कम से कम 35 लोग घायल हो गए. जैसे ही बारिश शुरू हुई, चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर प्रतीक्षा कर रही भीड़ आगे की ओर भागी, जिससे कुछ लोग सड़क पर गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.

घायलों को गंभीर हालत में कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया. पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री सरदवत मुखर्जी और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे. आपदा प्रबंधन कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की.

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार (17 अक्टूबर) को कोलकाता के चोर बागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि मुझे इस भगदड़ की घटना के बारे में जानकर बहुत हैरानी और दुख हुआ है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायलों को जल्द स्वस्थ होने का आशीर्वाद और इस मुश्किल वक्त में उनके परिवारों को शक्ति और साहस दें.

TMC नेता कुणाल घोष ने कहा, 'उत्तरी कोलकाता के चोर बागान पूजा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है. वहां मौजूद कुछ श्रद्धालुओं को मेडिकल कॉलेज ले जाने का काम चल रहा है. यह घटना कैसे या क्यों हुई, इस पर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है. हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं; हमारे कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं. अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए. हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं. पंडाल के अंदर अभी भी राहत और बचाव कार्य किए जाने की जरूरत है. हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. पूजा के समय यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.'

22:25 PM (IST)  •  17 Oct 2026

कोलकाता: पूजा पंडाल हादसे पर TMC नेता कुणाल घोष ने जताया दुख

TMC नेता कुणाल घोष ने कहा, 'उत्तरी कोलकाता के चोर बागान पूजा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है. वहां मौजूद कुछ श्रद्धालुओं को मेडिकल कॉलेज ले जाने का काम चल रहा है. यह घटना कैसे या क्यों हुई, इस पर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है. हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं; हमारे कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं. अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए. हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं. पंडाल के अंदर अभी भी राहत और बचाव कार्य किए जाने की जरूरत है. हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. पूजा के समय यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.'

22:11 PM (IST)  •  17 Oct 2026

घायलों से मिलने पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की. चोरबागान सर्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति में 17 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कम से कम 25 लोग घायल हो गए.

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