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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली रवाना हुए हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर, ईरानी राष्ट्रपति से होगी मुलाकात

दिल्ली रवाना हुए हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर, ईरानी राष्ट्रपति से होगी मुलाकात

कश्मीर के पूर्व हुर्रियत चेयरमैन और मुख्य उपदेशक मीरवाइज उमर फारूक, ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान के साथ बातचीत के सेशन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हुए.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Dharmendra Bairagi |  Updated at : 11 Sep 2026 02:21 PM (IST)
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कश्मीर के पूर्व हुर्रियत चेयरमैन और मुख्य उपदेशक मीरवाइज उमर फारूक, ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान के साथ बातचीत के सेशन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए हैं. मीरवाइज के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि "भारत में ईरान के राजदूत के निमंत्रण पर, मीरवाइज उमर फारूक आज श्रीनगर से ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए नई दिल्ली रवाना हुए हैं."

ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि भारत में ईरान के राजदूत डॉ. मोहम्मद फथाली धार्मिक नेताओं, बुद्धिजीवियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक बातचीत का आयोजन कर रहे हैं. यह कार्यक्रम आज (शुक्रवार, 11 सितंबर) नई दिल्ली में होगा और इसके बाद डिनर रिसेप्शन होगा.

दिल्ली पहुंचे पेजेशकियन

ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेशकियान नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए दो दिन की हाई-प्रोफाइल यात्रा पर आज भारत पहुंचे हैं. उनकी फ़्लाइट दोपहर 2:00 बजे पालम एयर फोर्स स्टेशन पर उतरी. यह आठ साल में किसी ईरानी राष्ट्रपति की भारत की पहली यात्रा है. यह अहम यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब भारत ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कई देशों के समिट की मेजबानी कर रहा है,

ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे. यह बैठक बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट के दौरान हुई उनकी हालिया आमने-सामने की बातचीत के बाद हो रही है. यह यात्रा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है. ईरान ने क्षेत्रीय भू-राजनीतिक तनाव को कम करने और होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे अहम शिपिंग रूट को सुरक्षित करने में मदद के लिए नई दिल्ली की रचनात्मक और संतुलित भूमिका का स्वागत किया है.

ये भी पढ़ें: PM मोदी ने स्वामी विवेकानंद को क्यों किया याद, बोले- 'आज भी...'

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Published at : 11 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
BRICS Masoud Pezeshkian BRICS Summit 2026
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