कपिल सिब्बल से मिली CJP, दिया अल्टीमेटम- 'कल तक सौरव-रांका को नहीं छोड़ा तो...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और टीम के अन्य सदस्यों ने सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से मुलाकात की है. अभिजीत दीपके ने कहा कि हमने कपिल सिब्बल से कंसल्ट किया है.

वहीं, उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सौरव दास और आशुतोष रांका को कल (18 अक्टूबर) तक नहीं छोड़ा गया तो हम उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने उन्हें जानबूझकर अवैध हिरासत में रखवाना सुनिश्चित किया है. वो भी तब जब उन्होंने न तो कोई अपराध किया है और न ही उन पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है.

CJP ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा?

🚨 IMPORTANT We have consulted Mr. Kapil Sibal. If Ashu and Saurav are not released by tomorrow, we will pursue legal action against all those who deliberately ensured that they continue to be in illegal custody especially when they have not committed nor charged with any offence. The deliberate use of delaying tactics to keep them behind bars cannot go unchallenged. Those responsible will be held accountable. — Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 17, 2026

इस संबंध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) को एक पोस्ट शेयर किया है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरूरी बताते हुए CJP ने लिखा, ‘हमने कपिल सिब्बल से परामर्श किया है. अगर आशु और सौरव को कल तक रिहा नहीं किया जाता है तो हम उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने जानबूझकर उन्हें अवैध हिरासत में रखवाना सुनिश्चित किया है. खासकर तब, जब उन्होंने न तो कोई जुर्म किया है और न ही उन पर किसी जुर्म का आरोप लगाया गया है.’

पोस्ट में आगे लिखा गया, ‘उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए जानबूझकर अपनाई जा रही देरी की रणनीति को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा जा सकता है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.’

सौरव और आशुतोष को लेकर क्या बोले दीपके और CJP?

वहीं, एक अन्य X पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी ने अभिजीत दीपके की दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद कहा, ‘एक व्यक्ति बंधनमुक्त हो गया है. अभी दो और बाकी है.’ CJP का यह पोस्ट 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए संगठन के दोनों सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर था.

जबकि CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने निजी X हैंडल से सौरव और आशुतोष की फोटो शेयर करते हुए किए गए पोस्ट में लिखा, ‘अब बस अपने दोनों भाइयों के रिहा होने का इंतजार कर रहा हूं.’

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