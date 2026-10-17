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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकपिल सिब्बल से मिली CJP, दिया अल्टीमेटम- 'कल तक सौरव-रांका को नहीं छोड़ा तो...'

कपिल सिब्बल से मिली CJP, दिया अल्टीमेटम- 'कल तक सौरव-रांका को नहीं छोड़ा तो...'

अभिजीत दीपके ने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका को सलाखों के पीछे रखने के लिए जानबूझकर अपनाई जा रही देरी की रणनीति को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा जा सकता है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Oct 2026 11:57 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और टीम के अन्य सदस्यों ने सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से मुलाकात की है. अभिजीत दीपके ने कहा कि हमने कपिल सिब्बल से कंसल्ट किया है.

वहीं, उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सौरव दास और आशुतोष रांका को कल (18 अक्टूबर) तक नहीं छोड़ा गया तो हम उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने उन्हें जानबूझकर अवैध हिरासत में रखवाना सुनिश्चित किया है. वो भी तब जब उन्होंने न तो कोई अपराध किया है और न ही उन पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है.

CJP ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कहा

इस संबंध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से शनिवार (17 अक्टूबर, 2026) को एक पोस्ट शेयर किया है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरूरी बताते हुए CJP ने लिखा, ‘हमने कपिल सिब्बल से परामर्श किया है. अगर आशु और सौरव को कल तक रिहा नहीं किया जाता है तो हम उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने जानबूझकर उन्हें अवैध हिरासत में रखवाना सुनिश्चित किया है. खासकर तब, जब उन्होंने न तो कोई जुर्म किया है और न ही उन पर किसी जुर्म का आरोप लगाया गया है.’

पोस्ट में आगे लिखा गया, ‘उन्हें सलाखों के पीछे रखने के लिए जानबूझकर अपनाई जा रही देरी की रणनीति को बिना चुनौती दिए नहीं छोड़ा जा सकता है. इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा.’ 

सौरव और आशुतोष को लेकर क्या बोले दीपके और CJP?

वहीं, एक अन्य X पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी ने अभिजीत दीपके की दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा होने के बाद कहा, ‘एक व्यक्ति बंधनमुक्त हो गया है. अभी दो और बाकी है.’ CJP का यह पोस्ट 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए संगठन के दोनों सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका को लेकर था.

जबकि CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने निजी X हैंडल से सौरव और आशुतोष की फोटो शेयर करते हुए किए गए पोस्ट में लिखा, ‘अब बस अपने दोनों भाइयों के रिहा होने का इंतजार कर रहा हूं.’ 

यह भी पढ़ेंः हिरासत से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने लिखा पोस्ट- ‘मुझे पता था कि...’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 17 Oct 2026 11:49 PM (IST)
Tags :
CJP Kapil SIbal Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka Saurav Das
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