LIVE: ब्रिक्स समिट 2026 के लिए सजी नई दिल्ली, पुतिन पहुंचे, जल्द आएंगे जिनपिंग
ब्रिक्स समिट 2026 का 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजन होगा. इसके लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं.
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भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 की तैयारी पूरी कर ली है. इसका आयोजन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होगा. ब्रिक्स समटि से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी. इस दौरान भारत-रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं. ब्रिक्स में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दुनिया के कई दिग्गज शामिल होंगे.
पुतिन की यह यात्रा भारत और रूस के बीच लगातार हो रहे उच्चस्तरीय संपर्कों के बीच हो रही है. इससे पहले, पिछले सप्ताह बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी.
बिश्केक में हुई उस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए पुतिन से कहा था कि दुनिया को 'लगातार चलते रहने वाले युद्ध' से निकलकर 'युद्ध के अंत' की ओर बढ़ना चाहिए. यह संघर्ष रूस की ओर से पांच साल पहले यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला करने के बाद शुरू हुआ था.
पुतिन की यात्रा से पहले रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय मीडिया से कहा था कि दोनों नेता भारत-रूस संबंधों और दुनिया के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे. साथ ही, पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन संघर्ष की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानकारी देंगे.
बैठक के एजेंडे में रक्षा सहयोग प्रमुख विषयों में शामिल रहने की संभावना है. दोनों नेता चल रही और भविष्य में प्रस्तावित रक्षा परियोजनाओं पर भी चर्चा कर सकते हैं.
BRICS Summit 2026 LIVE: PM मोदी ने विश्व कल्याण की कामना की
BRICS सम्मेलन पर पीएम मोदी का संदेश, विश्व कल्याण की कामना की
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BRICS Summit 2026 LIVE: ब्रिक्स से पहले क्या बोले पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट 2026 को लेकर एक्स पर लिखा, 'अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे. पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी.'
अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी।— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2026
सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्।
सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥ pic.twitter.com/YG36WlpiYg