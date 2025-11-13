एअर इंडिया की एक और फ्लाइट में बम की धमकी, टोरंटो से दिल्ली आ रहा था विमान, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
Air India Express Bomb Threat: एअर इंडिया की टोरंटो-दिल्ली फ्लाइट को बम धमकी मिली, जिसके बाद दिल्ली में उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की पूरी जांच की.
कनाडा के टोरंटो से दिल्ली आ रही एअर इंडिया के विमान को बम की धमकी मिली, जिसके बाद विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. सूत्रों ने बताया कि सुबह दिल्ली पुलिस को एक संदेश मिला जिसमें दावा किया गया कि विमान संख्या एआई188 में बम होने की धमकी दी गई है. इसके बाद, दिल्ली हवाई अड्डे पर बम खतरा आकलन समिति (बीटीएसी) का गठन किया गया. जांच के बाद धमकी को नॉन-स्पेसिफिक यानी अपुष्ट श्रेणी में रखा गया.
एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि गुरुवार (13 नवंबर) को टोरंटो से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले विमान एआई188 के संबंध में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘विमान में मौजूद चालक दल के सदस्यों ने यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी निर्धारित सुरक्षा अभ्यास किए. इसके बाद उड़ान दिल्ली में सुरक्षित उतर गई और प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षाकर्मियों की ओर से अनिवार्य सुरक्षा जांच के लिए उसे पार्क कर दिया गया है.’’
प्रवक्ता ने बताया कि विमान के सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित उतर गए हैं. विमान दोपहर लगभग 3.40 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा. राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट के मद्देनजर सभी हवाई अड्डों पर सभी उड़ानों के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षा के कड़े उपाय लागू कर दिए गए हैं.
एक दिन पहले बुधवार (12 नवंबर 2025) को मुंबई से वाराणसी आ रही एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान को बीच उड़ान के दौरान बम की धमकी दी गई, जिससे हड़कंप मच गया. इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसे तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया है. सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया और बम निरोधक दस्ते ने विमान की पूरी जांच की.
