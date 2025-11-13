हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election Result: बिहार चुनाव काउंटिंग की तैयारी पूरी, चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर, जानें हर सवाल का जवाब

Bihar Election Result: बिहार चुनाव काउंटिंग की तैयारी पूरी, चप्पे-चप्पे पर रखी जा रही नजर, जानें हर सवाल का जवाब

Bihar Election Result: बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई है. हर क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और एक काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किया गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Preferred Sources

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और सफल तरीके से पूरा कराया है. इस बार राज्य में 67.13 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 के बाद अब तक का सबसे अधिक मतदान है. अब आयोग ने 14 नवंबर 2025 को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

सभी उम्मीदवारों और दलों ने जताया संतोष
निर्वाचन आयोग के अनुसार इस बार किसी भी विधानसभा क्षेत्र में रिपोलिंग की जरूरत नहीं पड़ी. कुल 2,616 उम्मीदवारों में से किसी ने भी पुनर्मतदान की मांग नहीं की और 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी किसी प्रकार की शिकायत या आपत्ति दर्ज नहीं कराई. यह अब तक के सबसे पारदर्शी चुनावों में से एक माना जा रहा है.

पहली बार शून्य अपील
बिहार की अंतिम मतदाता सूची में 7 करोड़ 45 लाख से अधिक मतदाता शामिल थे. इसके बावजूद किसी भी जिले से किसी भी पार्टी ने शिकायत या अपील दर्ज नहीं की. कुल 38 जिलों में शून्य अपील दर्ज होने से यह साबित हुआ है कि इस बार का चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा.

राज्यभर में मतगणना के लिए सख्त सुरक्षा और प्रबंधन
बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना की व्यवस्था की गई है. हर क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और एक काउंटिंग ऑब्जर्वर तैनात किया गया है. मतगणना के लिए कुल 4,372 टेबलें लगाई गई हैं और प्रत्येक टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर, एक असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा. उम्मीदवारों की तरफ से 18,000 से अधिक एजेंट भी मतगणना के दौरान मौजूद रहेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे.

तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू

चुनाव आयोग ने मतगणना केंद्रों पर अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की है. हर जिले में 24 घंटे CCTV से निगरानी की जा रही है. सुरक्षा के तीन स्तर बनाए गए हैं - पहला लेयर में CAPF, CISF और CRPF तैनात हैं; दूसरे लेयर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) जिम्मेदारी संभाल रही है; जबकि तीसरे लेयर में जिला सशस्त्र पुलिस (DAP) तैनात है. इसके अलावा, ASP/DSP और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि मतगणना पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी रहे.

सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना, पहले डाक मतपत्रों की गिनती
14 नवंबर की सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी. सबसे पहले डाक मतपत्रों (Postal Ballots) की गिनती की जाएगी, इसके बाद सुबह 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की गिनती शुरू होगी. डाक मतपत्रों की गिनती उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में की जाएगी, और यह प्रक्रिया EVM गिनती के अंतिम राउंड से पहले पूरी कर ली जाएगी.

पारदर्शिता के लिए VVPAT मिलान की प्रक्रिया
EVM की गिनती के दौरान प्रत्येक कंट्रोल यूनिट को संबंधित एजेंटों के सामने दिखाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सील सुरक्षित हैं और सीरियल नंबर रिकॉर्ड से मेल खाते हैं. यदि किसी मतदान केंद्र में वोटों की संख्या में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो वहां के VVPAT स्लिप्स की अनिवार्य रूप से गिनती की जाएगी. गिनती पूरी होने के बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों का रैंडम चयन किया जाएगा और उनके VVPAT स्लिप्स को EVM परिणामों से मिलाया जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होंगे नतीजे
निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव के परिणाम राउंड-वाइज और विधानसभा-वार रूप में ECI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. मतदाता और मीडिया प्रतिनिधि https://results.eci.gov.in पर जाकर सटीक और प्रमाणित परिणाम देख सकेंगे. आयोग ने यह भी अपील की है कि लोग किसी भी अनौपचारिक या अपुष्ट स्रोत पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल से जानकारी हासिल करें.

Published at : 13 Nov 2025 06:08 PM (IST)
Tags :
Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget