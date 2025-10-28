विदेशी मॉडल से छेड़छाड़ के मामले में डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बेंगलुरु के आरटी नगर इलाके में एक 21 वर्षीय ब्राजीलियाई मॉडल से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घर पर ऑर्डर देने आए ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट ने विदेशी महिला का यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता के नियोक्ता की ओर से दर्ज कराई गई. एफआईआर के अनुसार, यह घटना 17 अक्टूबर को पीड़िता के उस अपार्टमेंट में हुई, जहां वो दो अन्य महिलाओं के साथ रहती है. उत्तर डिवीजन बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) बाबासाब नेमागौड़ ने पुष्टि की कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पहचान कुमार राव पवार के रूप में हुई है.

बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में डिप्लोमा का छात्र है आरोपी

डीसीपी बाबासाब नेमागौड़ ने कहा, "आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस दिन शिकायत दर्ज कराई गई थी. आरोपी कुमार राव पवार बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा का छात्र है और ब्लिंकिट में अंशकालिक डिलीवरी एजेंट के रूप में काम कर रहा था."

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन 21 वर्षीय ब्राजीलियाई मॉडल ने दोपहर करीब 3:20 बजे ब्लिंकिट ऐप के जरिए खाना ऑर्डर किया था. एफआईआर के अनुसार ब्लिंकिट के डिलीवरी एजेंट ने ऑर्डर डिलीवर करते समय कथित तौर पर अनुचित व्यवहार किया और पीड़िता को इस तरह छुआ, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंची.

पीड़िता ने तुरंत घटना का खुलासा नहीं किया

इस घटना के बाद पीड़िता भागकर घर के अंदर चली गई और डर की वजह से उसने तुरंत घटना का खुलासा नहीं किया. पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया. हालांकि इस घटना के कुछ दिनों बाद उसने (ब्राजीलियाई मॉडल) अपनी रूममेट्स को इस बारे में पूरी जानकारी दी, जिन्होंने फिर नियोक्ता को इस मामले की जानकारी दी. इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपार्टमेंट परिसर के सीसीटीवी फुटेज को देखा और फिर 25 अक्टूबर को औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई.

