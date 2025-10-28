Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा आज करेगा लैंडफॉल, आंध्र की ओर तेजी से बढ़ रहा, स्कूलों-कॉलेजों में छुट्टी, कई ट्रेनें रद्द
Cyclone Montha: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी सेंटर से स्थिति की समीक्षा की. पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.
चक्रवाती तूफान मोंथा के आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ने के कारण आज मंगलवार (28 अक्टूबर) को मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकराने का अनुमान है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित मोंथा पिछले 6 घंटों के दौरान लगभग 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा रहा है.
आंध्र प्रदेश में मोंथा की अधिकतम गति 90-100 किमी प्रति घंटा होगी. चक्रवात अभी चेन्नई से 420 किलोमीटर, विशाखापत्तनम से 500 किलोमीटर और काकीनाडा से 450 किलोमीटर दूर है. तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं. पूरा तटीय क्षेत्र हाई अलर्ट पर है.
पीएम मोदी ने नायडू से फोन पर की बात
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय स्थित रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी सेंटर से स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और उन्हें राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.
भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. एम. महापात्रा ने कहा कि आंध्र प्रदेश सबसे अधिक प्रभावित होगा, उसके बाद ओडिशा और फिर छत्तीसगढ़ पर इसका असर पड़ेगा. 28 से 30 अक्टूबर के बीच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश होगी.
स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी
तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते प्रशासन ने मंगलवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है. चेंगलपट्टू और कडलूर जिलों में लगातार बारिश और निचले इलाकों में जलभराव को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.
ट्रैवल एडवाइजरी जारी
आंध्र प्रदेश में मोंथा के कारण इंडिगो एयरलाइंस ने विजाग, विजयवाड़ा और राजमुंदरी के यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने बताया कि भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से इन शहरों से आने-जाने वाली कई उड़ानें प्रभावित हो रही हैं.
दक्षिण मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि चक्रवात 'मोंथा' को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के हित में कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. पूर्वी तट रेलवे ने तटीय आंध्र से चलने वाली या वहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है. ये ट्रेनें 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को रवाना होने वाली थीं.
NDRF की 22 टीमें तैनात
सरकार ने प्रभावित होने वाले सभी पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 22 टीमें तैनात की हैं. समुद्र के अशांत होने और ऊंची लहरों की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.
ओडिशा में रेड अलर्ट
ओडिशा सरकार संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है. आठ दक्षिणी जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है. चक्रवात के मार्ग बदलने की स्थिति में सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है.
ये भी पढ़ें
Montha Weather Forecast: मोंथा तूफान ने बदला देश का मौसम, आंध्र प्रदेश-ओडिशा में रेड अलर्ट, दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक IMD की चेतावनी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL