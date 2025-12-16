भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद अगले दिन नितिन नबीन मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी के दृढ़ संकल्प और अटूट तपस्या ने ही भाजपा को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है.

भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष ने शेयर किया पोस्ट

भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. नबीन ने पोस्ट में भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए तस्वीरें साझा की. इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत, भाजपा को जन-जन तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हम सभी के अभिभावक भारत रत्न आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से आत्मीय भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया.’

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के उपरांत, भाजपा को जन-जन तक पहुँचाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हम सभी के अभिभावक ‘भारत रत्न’ आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी से आत्मीय भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।



उन्होंने कहा, ‘आपके दृढ़ संकल्प और अटूट तपस्या ने ही भाजपा को आज इस मुकाम तक पहुँचाया है. आपका मार्गदर्शन दायित्वों के निर्वहन में सदैव प्रेरणास्रोत रहा है.’

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले नितिन नबीन

भाजपा के वरिष्ठ नेता भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के बाद भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के लिए उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे. नितिन नबीन ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मुलाकात के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरों के साथ पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नबीन जी से आज नई दिल्ली आवास पर भेंट हुई. उन्हें नवीन दायित्व की हार्दिक बधाई और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं.’



नितिन नबीन ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में पथ निर्माण (PWD) मंत्री के तौर पर आसीन नितिन नबीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया. इसके बाद नितिन नबीन ने सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया.

इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद भी मौजूद रहे. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण के बाद केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने नितिन नबीन को बधाई दी.

