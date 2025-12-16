हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'माफी मांगने से क्या फायदा', मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कहा सॉरी तो भड़कीं प्रियंका गांधी

Delhi Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में ये बीमारियां पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी और उसके पहले 15 साल तक रही कांग्रेस सरकार की दी हुई हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 16 Dec 2025 08:49 PM (IST)
दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को लेकर जनता से माफी मांगी है, जिस पर अब कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने तंज कसा है. प्रियंका गांधी ने कहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से माफी मांगने से क्या फायदा है. वे अपना काम ठीक कराएं और हम सब मिलकर इसके लिए कुछ रास्ता निकालें, लेकिन यहां तो इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है.

दरअसल, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण और घटते AQI को लेकर दिल्ली की जनता से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार हम महीने औसत AQI को बेहतर करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है. मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 9 से 10 महीनों में कोई भी सरकार पूरा का पूरा प्रदूषण साफ कर दे, ऐसा बिल्कुल असंभव है, लेकिन दिल्लीवासियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार जो बेईमानी और छल करके गई है, हमने उसे बेहतर करके AQI का कम किया है और इसी तरह से अगर कम करते जाएंगे तब ही दिल्ली को साफ हवा देना संभव होगा.’

राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में ये बीमारियां पिछले 10-11 साल से आम आदमी पार्टी और उसके पहले 15 साल तक की रही कांग्रेस सरकार की दी हुई’

उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त मास्क लगाकर रहने की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले साल आपके ये मास्क कहां थे, जब दिल्ली में इससे ज्यादा प्रदूषण था.’ उन्होंने आगे कहा, ‘पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे. पिछले साल अगर हम आज के दिन भी AQI 380 था, लेकिन तब न राहुल गांधी दिखे और न हीं प्रियंका गांधी कहीं नजर आए, क्योंकि ये लोग तब आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए थे और आज इनको सभी बातें याद आई हैं.

हम एक डॉक्टर की तरह रोज कार्रवाई कर रहे- मनजिंदर सिंह सिरसा

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, ‘बिल्कुल दिल्ली में प्रदूषण है, बच्चों के स्वास्थय को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की दी हुई है, जिसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं.’ उन्होंने कहा कि हम एक डॉक्टर की तरह रोज उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को बीमार करने का काम आम आदमी पार्टी देकर गई है.

यह भी पढ़ेंः 'मोदी जी को दो चीजों से पक्की नफरत है', राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदलने पर कसा तंज

Published at : 16 Dec 2025 08:48 PM (IST)
Manjinder Singh Sirsa PRIYANKA GANDHI DELHI POLLUTION RAHUL GANDHI
इंडिया
