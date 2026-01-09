हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'वो महाराष्ट्र-हरियाणा की तरह बंगाल में भी सत्ता लेना चाहते हैं', I-PAC दफ्तर में ED रेड के बाद ममता बनर्जी ने भरी हुंकार

'वो महाराष्ट्र-हरियाणा की तरह बंगाल में भी सत्ता लेना चाहते हैं', I-PAC दफ्तर में ED रेड के बाद ममता बनर्जी ने भरी हुंकार

शुक्रवार को ईडी की रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को लेकर टीएमसी कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया. इस पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आईं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 09 Jan 2026 11:31 PM (IST)
Preferred Sources

बंगाल में चुनावी सुगबुगाहट अब जाहिर होने लगी है. गुरुवार को कथित कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने I-PAC के ऑफिस में छापेमार कार्रवाई की. कार्रवाई के बाद से ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसके खिलाफ नजर आईं. 

बीजेपी  पर जमकर हमलावर नजर आईं ममता बनर्जी

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने की कोशिश कर रही है. उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में ऐसा किया था. उन्होंने कहा कि मैं कभी प्रतिक्रिया नहीं देती. अगर मुझे कोई चोट पहुंचाता है, तो उन्हें नहीं छोड़ती हूं. वे एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने बूढ़े लोगों और गर्भवती महिलाओं को परेशान किया. यह लोग टीएमसी को गाली देते हैं. टीएमसी कार्यकर्ता बहुत समर्पित हैं. एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है. उनके डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं. उन्हें रसीद नहीं दी जा रही है. वह एक-एक BLO के साथ जनगणना प्रक्रिया में घर-घर गए हैं. 

'BJP जैसी पार्टी पहले कभी नहीं देखी..'

उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसी पार्टी पहले कभी नहीं देखी. अगर बंगाली में बात करते हैं, तो आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाता है. बंगाल में रोहिंग्या मौजूद हैं. रोहिंग्या कहा हैं? अगर रोहिंग्या हैं, तो असम में एसआईआर क्यों शुरू नहीं किया गया. म्यांमार में सबसे ज्यादा रोहिंग्या आते हैं. पहले उन्हें मणिपुर, नागालैंड और असम से होकर गुजरना पड़ता है. यह सब इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि वे बंगाल में सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं.  

ममता बनर्जी ने कहा, 'वह ईसीआई के जरिए वोट चोरी करते हैं. ईसी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. पिछले चार सालों से बांग्लार आवास योजना बंद है. मिड डे मिल का पैसा और सर्व शिक्षा अभियान का पैसा रोक दिया गया. आपको पता है कि चुनाव आयोग में कौन बैठा हुआ है. चुनाव आयुक्त गृहमंत्री के सहकारिता विभाग के सचिव थे. अगर ज्ञानेश कुमार वोट गायब कर रहे हैं, तो मैं चुप क्यों रहूंगी. अगर वोटर के अधिकार छीने जाएंगे, तो मैं तुम्हारे अधिकार छीन लूंगी.'  

'हमारे सांसदों को बेहरमी से घसीटा'

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसदों को बेरहमी से घसीटा गया. सभी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया गया. बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले नागरिकों पर हमला किया जा रहा. ओडिशा, मध्यप्रदेश, यूपी, दिल्ली और राजस्थान में बंगालियों पर हमला किया जा रहा. यहां हिंदी बोलने वाले नागरिकों पर कभी हमला नहीं हुआ. 

दरअसल, शुक्रवार को ईडी की रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने को लेकर टीएमसी कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया. ईडी ने ममता बनर्जी पर कोलकाता में चल रहे, सर्च ऑपरेशन के दौरान टॉप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में घुसने और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स समेत अहम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने का आरोप लगाया. 

Published at : 09 Jan 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
Bengal BJP Bengal CM Mamata Banerjee ED Raids
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
Advertisement

वीडियोज

Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Bengal ED Raid Row: चुनावी बंगाल..ED की चौकस चाल! दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Janhit: I-PAC पर छापे से TMC टेंशन में? बंगाल में दीदी Vs ईडी | Mamata Banerjee | ED Raid
Customs Duty होगी आसान, Budget 2026 में खत्म होगा Import-Export का झंझट? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
इंडिया
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
संसद के बजट सत्र की तारीख तय, किरेन रिजिजू ने दी जानकारी, जानें कब पेश होगा आम बजट?
यूटिलिटी
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
पीएफ की सैलरी लिमिट 25-30 हजार करने की तैयारी में सरकार, जानें इससे फायदा होगा या नुकसान?
हेल्थ
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
पानी कम पीने से शरीर में हो सकते हैं ये 5 गंभीर बदलाव, तुरंत ध्यान दें
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget