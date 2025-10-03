हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBJP Press Conference: 'देश विरोधी ताकतों के टूल बन गए हैं राहुल गांधी', सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप

BJP Press Conference: 'देश विरोधी ताकतों के टूल बन गए हैं राहुल गांधी', सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप

बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कांग्रेस व राहुल गांधी पर देश विरोधी बयान देने का आरोप लगाया.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बार फिर घेरा. उन्होंने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल पर देश विरोधी बयान देने का आरोप लगाया. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल देश विरोधी शक्तियों के टूल बनते जा रहे हैं. उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जिक्र किया.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, ''पिछले कुछ समय में देश ने दो दृश्य देखे. एक पिछले 100 वर्षों से देश के उत्थान के लिए हमेशा काम करने वाले संगठन आरएसएस के 100 वर्ष होना और उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से सिक्का जारी करना, जिस पर भारत माता का चित्र बना है. दूसरा अंग्रेज अफसर की तरफ से बनाई गई पार्टी और बाद में एक ही परिवार की पार्टी का पतन. अब उन्होंने देश विरोधी बयान दिया है. इससे दिखता है कि कौन भारत के हित में है और कौन देश विरोधी शक्तियों का जाने अनजाने में टूल बनता जा रहा है. राहुल गांधी लगातार देश विरोधी बयान देते आए हैं. ये उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी साफ दिखाई पड़ती है.''

डिजिटल पेंटेट में भारत बहुत आगे - सुधांशु त्रिवेदी

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो सत्ता गांधी परिवार के पास रही है. खरगे जी ने अभी कहा ही था कि हाईकमान तय करेगा. राहुल जी विदेश जाते हैं तो उनको ये क्यों नहीं दिखा कैंब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि डिजिटल पेटेंट में भारत बहुत आगे है. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में असमानता पर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत में असमानता निचले स्तर पर है. विदेश के जाकर बोलने वाले राहुल को विदेश की ये बात क्यों नहीं दिखती.''

उन्होंने कहा, ''राहुल को ही विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों बुलाती है. उनकी पार्टी में कई विद्वान है. मनीष तिवारी, जयराम रमेश, सैम पित्रोदा जैसे बहुत है. उनको ही क्यों बुलाते हैं. राहुल गांधी अभी कार और मोटरसाइकिल को लेकर ज्ञान दे रहे हैं. उसको सुनकर अभी कंपनियों ने अपना सिर पकड़ लिया होगा. ऐसे ज्ञान वाले व्यक्ति को क्यों बुलाया जा रहा है.''

राहुल भारत विरोधी शक्तियों के झंडाबरदार

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ''राहुल भारत विरोधी शक्तियों के झंडाबरदार बन चुके हैं उनसे खबरदार रहिए. बिहार को लेकर तमिलनाडु के मंत्री बोल ही चुके है, राज्यों को लड़ाना चाहते हैं. कोई पार्टी सत्ता की लालच में विदेशी मूल का नेतृत्व स्वीकार करने को राजी हो जाती है तो ये बड़ी भूल और शूल साबित हो जाती है. हाल ही में कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री को रावण कहा इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि राम भक्तों की हत्या और उसका समर्थन करने वाले, राम मंदिर ना जाने वाले और बाबर की कब्र पर तीन पीढ़ियों तक जाने वाले उसके लिए एक शब्द कहूंगा. ये कांग्रेस है या आलम ए बदहवासी जो कांग्रेस के नेता ये जान रहे है फिर भी नहीं बोल रहे है तो देश के साथ ठीक नहीं कर रहे.''

ये भी पढ़ें:IAF चीफ अमर प्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा, कहा- 'पहलगाम हमले के बाद...'

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Read
Published at : 03 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Tags :
RSS RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

OOPS! Asim Munir की हुई ऐसी बेइज्जती कि...कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे! | ABPLIVE
IPO Alert: Shlokka Dyes Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Zelio E-Mobility Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
ICICI Prudential Conglomerate Fund NFO: Multi Sector Growth का नया रास्ता!| Paisa Live
Cough Syrup Deaths: MP-Rajasthan में 11 मासूमों की मौत, सिस्टम पर सवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
टेलीविजन
अविका और मिलिंद ने शादी के चार दिन बाद ही दे दी खुशखबरी, 'बालिका वधू' ने कहा- बहुत जल्द हमारा छोटा सा, नन्हा सा...
अविका और मिलिंद ने शादी के चार दिन बाद ही दे दी खुशखबरी
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
शिक्षा
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget