हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया200 करोड़ के ड्रग्स मामले में ED ने दर्ज की ECIR, US से आई कोकीन मंगाकर भारत में सप्लाई करता था नविन चिचकार

200 करोड़ के ड्रग्स मामले में ED ने दर्ज की ECIR, US से आई कोकीन मंगाकर भारत में सप्लाई करता था नविन चिचकार

Mumbai Drug Cartel: NCB की जांच में सामने आया है कि इस कार्टेल के तार पाकिस्तानी मूल के अमेरिका-स्थित ड्रग ऑपरेटर मोहम्मद अली कुतुबुद्दीन अली से जुड़े हुए हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Sep 2025 02:12 PM (IST)
मुंबई से जुड़े 200 करोड़ के ड्रग कार्टेल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी नविन गुरुनाथ चिचकार के खिलाफ Enforcement Case Information Report (ECIR) दर्ज कर ली है. चिचकार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले ड्रग नेटवर्क का मास्टरमाइंड होने का आरोप है.

30 वर्षीय फिल्म ग्रेजुएट और लंदन से क्रिमिनल साइकोलॉजी में पढ़ाई कर चुके चिचकार पर आरोप है कि उसने बीते दो सालों में करीब 1,128 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ भारत में तस्करी कराए. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा था और उसने चिचकार से जुड़े 10.07 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं, जिसमें 15 बैंक अकाउंट और महाराष्ट्र स्थित पांच प्रॉपर्टीज शामिल हैं. 

ED की जांच में क्या-क्या खुलासे हुए
ED इस सिंडिकेट की बेहिसाब और बेनामी संपत्तियों की तलाश और अटैचमेंट पर फोकस कर रही है. एजेंसी का मानना है कि यह नेटवर्क भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सक्रिय था, जिसमें कोकीन और हाइड्रोपोनिक गांजा (Hydroponic Cannabis) की तस्करी शामिल थी. नविन चिचकार को मई 2025 में मलेशिया से भारत लाया गया था, जबकि उसके छोटे भाई धीरज चिचकार को 15 अगस्त को निर्वासित कर भारत लाया गया. दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं.

NCB की जांच में सामने आया है कि इस कार्टेल के तार पाकिस्तानी मूल के अमेरिका-स्थित ड्रग ऑपरेटर मोहम्मद अली कुतुबुद्दीन अली से जुड़े हुए हैं. तंजानिया के कसिम नज़ीर हुसैन के जरिए चिचकार की मुलाकात अली से हुई थी. आरोप है कि कोकीन की खेप भारत में पहुंचाई गई और इसकी कमाई थाईलैंड में स्थित क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क के जरिए घुमाई गई.

नेपाल बॉर्डर के रास्ते फरार होकर की UAE, UK और थाईलैंड की यात्रा 
जांच एजेंसियों का कहना है कि चिचकार ने भारत से 2021 में नेपाल बॉर्डर के रास्ते फरार होकर UAE, UK और थाईलैंड की यात्रा की थी. मलेशिया में गिरफ्तारी से पहले उसने वेनुआटू (Vanuatu) का पासपोर्ट भी हासिल कर लिया था. थाईलैंड के फुकेत में 2 करोड़ रुपये के लीज पर एक लग्जरी प्रॉपर्टी समेत अमेरिका, UAE और कैरिबियन देशों में भी निवेश किया था.

वह “Raven” नाम के नकली पहचान के साथ ड्रग्स सप्लाई करता था. अमेरिका स्थित सप्लायर्स “Wyatt” और “Taffi” से कोकीन और हाइड्रोपोनिक गांजा मंगाता था. इसके भुगतान क्रिप्टोकरेंसी USDT और TRONLINK वॉलेट के जरिए किए जाते थे. जांच में यह भी सामने आया है कि धीरज चिचकार भारत में कार्टेल की पूरी फाइनेंशियल चेन संभालता था. वह नशे की खेप की डिलीवरी, बिक्री से होने वाली कमाई और हवाला के जरिए फंड्स ट्रांसफर का काम देखता था.

अमेरिका से नशीले पदार्थ मंगाकर भारत में करता था सप्लाई 
इस साल 21 जनवरी को मुंबई से ऑस्ट्रेलिया भेजे जा रहे एक DHL पार्सल में प्रोजेक्टर के अंदर 200 ग्राम कोकीन मिलने से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ. इसके बाद 31 जनवरी को नवी मुंबई में छापेमारी के दौरान 11.54 किलो कोकीन, 4.9 किलो हाइड्रोपोनिक वीड, 5.5 किलो गांजा गमीज़ और 1.60 लाख रुपये नकद बरामद किए गए. अधिकारियों के मुताबिक, चिचकार का यह ड्रग सिंडिकेट अत्याधुनिक सप्लाई चेन तैयार कर चुका था, जो अमेरिका से नशीले पदार्थ मंगाकर भारत समेत अन्य देशों में सप्लाई करता था.

Published at : 30 Sep 2025 02:12 PM (IST)
ED Navin Chichkar Mumbai Drug Cartel
विश्व
Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला, बम धमाके में 8 लोगों की मौत, जानें ताजा अपडेट
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला, बम धमाके में 8 लोगों की मौत, जानें ताजा अपडेट
महाराष्ट्र: 'एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो’, विरार में गरबे के दौरान 'लव जिहाद' की प्लानिंग का भांडाफोड़!
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
Pawan Singh Fees and Net Worth: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह कितने हैं अमीर? एक फिल्म के लिए कितनी फीस लेते हैं?
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
Jasprit Bumrah Son Name: ये है इंडियन क्रिकेटर बुमराह के बेटे का नाम, जान लीजिए इसका मतलब
घर के पावर प्लग में गलती से भी न लगाएं ये चीजें, हो सकता है ब्लास्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
