गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हारे तो ECI पर हमला किया', SIR-चुनाव आयोग विवाद पर BJP की पहली प्रतिक्रिया

'हारे तो ECI पर हमला किया', SIR-चुनाव आयोग विवाद पर BJP की पहली प्रतिक्रिया

बीजेपी ने चुनाव आयोग और एसआईआर से जुड़े विवाद के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी राय रखी, साथ ही विपक्ष के आरोपों पर निशाना साधा है. प्रेस को बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने संबोधित किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 23 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी ने चुनाव आयोग और एसआईआर से जुड़े विवाद पर पहली प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए निशाना साधा है, उन्होंने कहा, 'हार गए हैं, तो चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं. जब से मोदी जी की सरकार बनी तक से विपक्षी पार्टी लगातार धराशाई होते रहे. जनता के न चुने जाने पर लोकतांत्रिक तरीके से लगातार हारते हुए. इसके बाद लगातार इनकी कोशिश संवैधानिक संस्थानों पर हमले करने की हुई. इसी के चलते आज इन्होंने ECI पर हमला किया.'

पात्रा ने कहा, 'मैं चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, लेकिन बताना चाहता हूं, जब इलेक्शन कमिश्नर बैठते हैं, तो बात करते हैं. मिडिया में आया है, चर्चा हुई, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है ना. इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि जब फैसला हुआ तब कोई मतांतर नहीं था, सबकी सहमति से फैसले हुए, यानी कि सब लोकतांत्रिक तरीके से हुआ. हमारे ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं. मै बंगाल की बात बताता हूं, जहां से सबसे ज्यादा वोट कटे, वहां ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां से बीजेपी जीती. बंगाल में 20 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटी, उनमें से 13 सीट ममता बनर्जी जीती.'

'मैं यहां EC की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया'

पात्रा ने कहा कि बीजेपी ने केवल 6 सीटें ही जीतीं है. कांग्रेस को एहसास हुआ कि वह चुनाव नहीं जीत सकती तो उसने संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी. कई पार्टियों ने आज भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं. मैं यहां चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया हूं. मैं चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट लाया हूं. मैंने इसे पढ़ा है. मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे पढ़ा होगा.

इसके अलावा संबित पात्रा ने कहा, 'अगर देश में चुनाव कराने वाले तीन चुनाव आयुक्त आपस में बातचीत नहीं करते, विचारों का आदान प्रदान नहीं करते. सलाह नहीं करते. केवल आपस में ही सहमत होते रहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं कि यह एक तानाशाही है. वे कहते हैं. इस सरकार ने इन तीन को नियुक्त किया है. ये हर बात पर हां कह देते हैं. ये सभी मोदी के समर्थक हैं.'

क्या है मामला? 
चुनाव आयोग के एसआईआर पर खुलासे ने हलचल मचा दी है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें एसआईआर प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं. इनमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने और प्रक्रियागत बदलावों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में वोट चोरी और चुनावी हेरफेर की गूंज के अलावा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है. विपक्ष लगातार मौजूदा एनडीए सरकार पर चुनाव के समय वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाते रहा है. 

यह भी पढ़ें: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर SC का बंटा फैसला, कहा- बड़ी बेंच पर CJI लें निर्णय

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
National News BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
इंडिया
Live: ममता बोलीं - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, जहां-जहां चुनाव कराए वहां दोबारा इलेक्शन की मांग
Live: ममता बोलीं - गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, जहां-जहां चुनाव कराए वहां दोबारा इलेक्शन की मांग
इंडिया
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
Advertisement

वीडियोज

Baseer Ali का Roadies Contestant से Gang Leader तक सफर, OGs vs NewGs पर खुलकर बोले
Samay Raina और Medha Shankr की शादी की अफवाहों पर दोनों का मजेदार जवाब, December में नहीं होंगे फेरे
Bigg Boss 20 में Qazi Touqeer और Rhiti Tiwari का जोरदार क्लैश, बहस पहुंची गाली-गलौज तक
CBFC की नई Guidelines में क्या बदला? Maatrubhumi को लेकर भी बढ़ी चर्चा
Hanuman Ansh के बाद Bageshwar Dham पर फिल्म बनाएंगी Anupriya Nagar? दिया बड़ा हिंट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
'गिरफ्तार हों ज्ञानेश कुमार, SIR वाले राज्यों में दोबारा चुनाव', EC विवाद पर ममता बनर्जी
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
BJP ने प्रभारी का किया ऐलान, स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, राम माधव को क्या मिला?
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, दूसरी नौकरी के लिए कोच ने दिया इस्तीफा
इंडिया
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
इंडिया
SIR प्रक्रिया पर बवाल के बीच चुनाव आयोग का जवाब- 'सभी काम कानून के मुताबिक'
SIR प्रक्रिया पर बवाल: EC ने कहा- विचारों में मतभेद का मतलब नहीं टकराव, सहमति से सभी फैसले
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget