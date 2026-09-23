'हारे तो ECI पर हमला किया', SIR-चुनाव आयोग विवाद पर BJP की पहली प्रतिक्रिया

बीजेपी ने चुनाव आयोग और एसआईआर से जुड़े विवाद पर पहली प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए निशाना साधा है, उन्होंने कहा, 'हार गए हैं, तो चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं. जब से मोदी जी की सरकार बनी तक से विपक्षी पार्टी लगातार धराशाई होते रहे. जनता के न चुने जाने पर लोकतांत्रिक तरीके से लगातार हारते हुए. इसके बाद लगातार इनकी कोशिश संवैधानिक संस्थानों पर हमले करने की हुई. इसी के चलते आज इन्होंने ECI पर हमला किया.'

पात्रा ने कहा, 'मैं चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, लेकिन बताना चाहता हूं, जब इलेक्शन कमिश्नर बैठते हैं, तो बात करते हैं. मिडिया में आया है, चर्चा हुई, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है ना. इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा है कि जब फैसला हुआ तब कोई मतांतर नहीं था, सबकी सहमति से फैसले हुए, यानी कि सब लोकतांत्रिक तरीके से हुआ. हमारे ऊपर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं. मै बंगाल की बात बताता हूं, जहां से सबसे ज्यादा वोट कटे, वहां ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां से बीजेपी जीती. बंगाल में 20 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटी, उनमें से 13 सीट ममता बनर्जी जीती.'

'मैं यहां EC की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया'

पात्रा ने कहा कि बीजेपी ने केवल 6 सीटें ही जीतीं है. कांग्रेस को एहसास हुआ कि वह चुनाव नहीं जीत सकती तो उसने संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी. कई पार्टियों ने आज भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं. मैं यहां चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया हूं. मैं चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट लाया हूं. मैंने इसे पढ़ा है. मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे पढ़ा होगा.

इसके अलावा संबित पात्रा ने कहा, 'अगर देश में चुनाव कराने वाले तीन चुनाव आयुक्त आपस में बातचीत नहीं करते, विचारों का आदान प्रदान नहीं करते. सलाह नहीं करते. केवल आपस में ही सहमत होते रहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं कि यह एक तानाशाही है. वे कहते हैं. इस सरकार ने इन तीन को नियुक्त किया है. ये हर बात पर हां कह देते हैं. ये सभी मोदी के समर्थक हैं.'

क्या है मामला?

चुनाव आयोग के एसआईआर पर खुलासे ने हलचल मचा दी है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें एसआईआर प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के दो आयुक्तों सुखबीर संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं. इनमें वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने और प्रक्रियागत बदलावों को लेकर सवाल उठाए गए हैं. इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में वोट चोरी और चुनावी हेरफेर की गूंज के अलावा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई की मांग विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही है. विपक्ष लगातार मौजूदा एनडीए सरकार पर चुनाव के समय वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाते रहा है.

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