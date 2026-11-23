पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को 48 रनों से हरा दिया है. तिलक वर्मा ने शतक लगाया, वहीं अभिषेक शर्मा और शाहबाज अहमद ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन टीम इंडिया को जीत के दरवाजे तक नहीं ले जा सके. भारत की पूरी टीम 265 रनों पर सिमट गई. भारत ने 129 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट खो दिया था, लेकिन उसके बाद तिलक और शाहबाज ने 112 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन अंत में आकर अहमद का सब्र का बांध टूट गया और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए.

तिलक-शाहबाज नहीं दिला सके जीत

यह पाकिस्तान ए की राइजिंग स्टार्स एशिया कप टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है. सारी उम्मीदें तिलक वर्मा और शाहबाज अहमद की जोड़ी पर टिकी थीं, लेकिन 44वें ओवर में अहमद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 56 के स्कोर पर आउट हो गए. इसमें अहमद की गलती भी नहीं. चूंकि जरूरी रन रेट बढ़ता ही जा रहा था, ऐसे में तिलक या शाहबाज में से किसी एक को बल्लेबाजी में गीयर बदलना ही था.

तिलक वर्मा पारी के पांचवें ओवर में बैटिंग करने आ गए थे. कठिन परिस्थितियों के बीच तिलक एक समय 36 गेंद में सिर्फ 8 रन बना पाए थे. उन्होंने 95 गेंद खेलकर बेहद धीमी स्ट्राइक रेट के साथ पचास रन पूरे किए थे. उन्होंने मैच में 1149 गेंद खेलकर 100 रन बनाए.

वैभव फ्लॉप, अभिषेक ने बनाए 70

पाकिस्तान ए की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 313 रन बनाए थे. जवाब में टीम इंडिया की शुरुआत ही खराब रही क्योंकि वैभव सूर्यवंशी महज 11 रन बनाकर आउट हो गए थे. भारतीय बल्लेबाज पारी की पहली ही गेंद से मुश्किल में दिखे. वैभव तो फ्लॉप हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने निराश नहीं किया. उन्होंने 42 गेंद में 70 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 6 छक्के भी लगाए.

यह राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारतीय टीम की पहली हार है. पहले मुकाबले में इंडिया ए को नेपाल पर 306 रनों की विशालकाय जीत मिली थी. भारत को सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो हर हाल में यूएई के खिलाफ अगला मैच जीतना होगा.

पाकिस्तान की ओर से सबसे सफल गेंदबाज हसन नवाज रहे, जिन्होंने अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे और रिंकू सिंह का विकेट चटकाया. उन्होंने ना केवल विकेट चटकाए बल्कि मिडिल ओवरों में भारतीय बल्लेबाजी रन रेट पर लगाम भी कसी उनके अलावा अली रजा ने भी 3 विकेट लिए.

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