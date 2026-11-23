प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की द्विपक्षीय बैठक आज, 23 नवंबर को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होनी है. अभी बैठक के नतीजे और समझौतों पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है.

नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह का यह पहला भारत दौरा है. इस यात्रा को दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत के अवसर के तौर पर देखा जा रहा है. नेपाल में 2025 के Gen Z आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार सत्ता से बाहर हुई थी और मार्च 2026 में बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार बनी. भारत के लिए यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल उसका पड़ोसी होने के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिहाज से रणनीतिक साझेदार है.

नेपाल को 1.5 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज मिलने की उम्मीद

इस बैठक का सबसे बड़ा आर्थिक पहलू नेपाल को मिलने वाली वित्तीय सहायता हो सकता है. नेपाल ने भारत से करीब 2 अरब डॉलर के अनुदान और रियायती कर्ज यानी लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग की है. काठमांडू इस रकम का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे और बाढ़ से तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण में करना चाहता है.

हालांकि, 23 नवंबर की द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत करीब 1.5 अरब डॉलर का पैकेज घोषित कर सकता है. इसमें अनुदान और लाइन ऑफ क्रेडिट दोनों शामिल हो सकते हैं. यानी नेपाल की मांग और भारत की संभावित घोषणा के बीच करीब 50 करोड़ डॉलर का अंतर रह सकता है. अंतिम रकम और उसका स्वरूप बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा.

इस सहायता की पृष्ठभूमि अगस्त 2026 में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन है. रॉयटर्स के मुताबिक इस आपदा में 1,500 लोगों की मौत हुई और 5,200 से ज्यादा लोग लापता बताए गए. सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं, खेत और घर बुरी तरह प्रभावित हुए. नेपाल की नई सरकार के सामने पुनर्निर्माण बड़ी चुनौती है. अयोध्या-जनकपुर रेल कनेक्शन पर बड़ा कदम

भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन और रेल संपर्क बढ़ाना भी बैठक के एजेंडे में है. दोनों देशों के प्रधानमंत्री अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा से जुड़ी पहल का अनावरण या उद्घाटन कर सकते हैं.

जनकपुर को माता सीता की जन्मस्थली और अयोध्या को भगवान राम की नगरी के रूप में धार्मिक महत्व हासिल है. ऐसे में रेल संपर्क से दोनों देशों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिल सकती है. इससे सीमा पार पर्यटन, स्थानीय कारोबार और लोगों के आपसी संपर्क को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. हालांकि, सेवा के वास्तविक संचालन, समय-सारिणी और तकनीकी व्यवस्था का विवरण आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा.

669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना

ऊर्जा सहयोग भारत-नेपाल संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. नेपाल में जलविद्युत उत्पादन की बड़ी क्षमता है, जबकि भारत को बढ़ती बिजली मांग पूरी करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत है.

इस दौरे में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना से जुड़ी पहल को आगे बढ़ाने की उम्मीद है. दोनों प्रधानमंत्री इस परियोजना और भारत की सहायता से चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में उद्घाटन या शिलान्यास कार्यक्रमों में वर्चुअल रूप से शामिल हो सकते हैं.

इसका महत्व सिर्फ बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है. नेपाल को बिजली निर्यात से आमदनी और निवेश मिलेगा, जबकि भारत को पड़ोसी देश से स्वच्छ ऊर्जा खरीदने का अवसर मिलेगा. सीमा पार बिजली ट्रांसमिशन लाइनें और बिजली व्यापार भी बातचीत के अहम विषय हैं.

हवाई मार्ग को लेकर बातचीत, लेकिन अभी सहमति नहीं

नेपाल लंबे समय से भारत से अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग की मांग कर रहा है. इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नेपाल के पश्चिमी हिस्से से प्रवेश की सुविधा देना है, ताकि भैरहवा और पोखरा जैसे पर्यटन केंद्रों तक पहुंच आसान हो सके.

द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल ने पश्चिमी हवाई कॉरिडोर के इस्तेमाल और L626 यानी काठमांडू-महेन्द्रनगर मार्ग को दोनों दिशाओं में खोलने की मांग की है. दोनों पक्षों के बीच विमानों की ऊंचाई और सुरक्षा संबंधी तकनीकी शर्तों पर भी मतभेद हैं. रिपोर्ट में भारत की ओर से 39,000 फीट और नेपाल की ओर से करीब 29,000 फीट की ऊंचाई का प्रस्ताव बताया गया है. इसलिए यह कहना अभी सही नहीं होगा कि नया हवाई मार्ग तय हो गया है. यह मुद्दा आज की बैठक में महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन सहमति बनना बाकी है.

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और खेल में समझौते

नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने की तैयारी है.

इनका उद्देश्य सिर्फ सरकारी स्तर पर सहयोग बढ़ाना नहीं, बल्कि संस्थानों के बीच साझेदारी को भी मजबूत करना है. शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग और तकनीकी प्रशिक्षण की संभावनाएं हैं. नेपाल ने IIT कानपुर की शाखा खोलने और नेपाली क्रिकेट को भारत की ओर से सहयोग देने का मुद्दा भी उठाया है. इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला और शर्तें आधिकारिक दस्तावेजों से ही स्पष्ट होंगी.

नेपाल पुलिस अकादमी और सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट

भारत नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास में पहले से सहयोग करता रहा है. इस दौरे में नेपाल पुलिस अकादमी, पनौती से जुड़ी परियोजना और सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) से संबंधित पहल भी महत्वपूर्ण हैं.

ICP ऐसी आधुनिक सीमा चौकियां होती हैं जहां सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही से जुड़ी कई सुविधाएं एक ही परिसर में मिलती हैं. इनमें कस्टम, इमिग्रेशन, सुरक्षा जांच और माल की आवाजाही की व्यवस्था शामिल होती है.

नेपाल के बीरगंज, विराटनगर, भैरहवा और नेपालगंज जैसे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं को आगे बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है. इससे सीमा पार व्यापार की प्रक्रिया तेज करने और तस्करी पर नियंत्रण में मदद मिल सकती है.

व्यापार और ट्रांजिट: नेपाल के लिए भारत क्यों जरूरी?

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और ट्रांजिट साझेदार है. नेपाल भौगोलिक रूप से स्थलरुद्ध देश है, यानी उसकी समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है. इसलिए तीसरे देशों के साथ व्यापार के लिए उसे पड़ोसी देशों के रास्तों और बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है.

आज की बातचीत में व्यापार, पारगमन, सीमा प्रबंधन और आर्थिक सहयोग को बेहतर बनाने पर जोर रहने की उम्मीद है. नेपाल की भारत के बाजार तक पहुंच और भारत के रास्ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाना दोनों पक्षों के हित में है.

10 सूत्रीय संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट

इस दौरे का एक महत्वपूर्ण संभावित नतीजा 10 सूत्रीय संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट हो सकता है. इसमें दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग के लक्ष्य तय किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्टों के अनुसार इसमें ये क्षेत्र शामिल हो सकते हैं- आर्थिक साझेदारी और व्यापार, सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीक, जल संसाधन और ऊर्जा, जलविद्युत परियोजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन.

इस दस्तावेज का महत्व यह होगा कि दोनों देश केवल अलग-अलग परियोजनाओं की घोषणा न करें, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए सहयोग की दिशा और लक्ष्य भी तय करें.

सीमा विवाद और अग्निवीर योजना का मुद्दा भी महत्वपूर्ण

भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा पूरी तरह विवादमुक्त नहीं रहे हैं. लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है. नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है, जबकि भारत इन्हें उत्तराखंड का हिस्सा मानता है.

इसके अलावा भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती और अग्निपथ योजना के बाद पैदा हुई स्थिति भी दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रही है. नेपाल की ओर से इन मुद्दों पर अपनी चिंताएं पहले भी जताई गई हैं. हालांकि, इन पर आज कोई अंतिम समझौता होगा, ऐसा अभी कहना जल्दबाजी होगी.

भारत के लिए बालेन शाह का दौरा क्यों अहम?

नेपाल भारत का पड़ोसी होने के साथ-साथ चीन से भी सीमा साझा करता है. ऐसे में नेपाल के साथ भारत के संबंधों का महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं है. हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, जल संसाधन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी इसमें शामिल हैं.

नेपाल में नई राजनीतिक व्यवस्था के आने के बाद भारत चाहता है कि दोनों देशों के रिश्तों में भरोसा और सहयोग मजबूत हो. दूसरी ओर बालेन शाह की सरकार नेपाल की आर्थिक जरूरतों, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दे रही है. इसलिए यह दौरा दोनों देशों के लिए व्यावहारिक नतीजे हासिल करने का अवसर है.

आज की बातचीत में सबसे ज्यादा नजर तीन चीजों पर रहेगी, नेपाल के लिए संभावित 1.5 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज, ऊर्जा और रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाना और 10 सूत्रीय संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट. इसके अलावा हवाई मार्ग और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनती है या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण होगा.

नेपाल को भारत से आर्थिक सहायता और विकास परियोजनाओं की जरूरत है, जबकि भारत के लिए नेपाल के साथ मजबूत संबंध उसकी नेवर फर्स्ट नीति और क्षेत्रीय रणनीति का अहम हिस्सा हैं.