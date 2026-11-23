नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार (22 नवंबर 2026) से 2 दिन की भारत यात्रा पर है. पीएम बनने के बाद शाह की ये पहली विदेश यात्रा है. इस दौरान एनर्जी, कनेक्टिविटी, रेलवे, तकनीक, ह्यूमन रिसोर्स जैसे मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बात होने की संभावना है. सोमवार (23 नवंबर 2026) को बालेन शाह की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होगी. इस दौरान अयोध्या-जनकपुर के बीच एक रेल लिंक की घोषणा होने की भी उम्मीद है.

भारत पहुंचने पर शाह का स्वागत वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किया, जिसके बाद उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई. इस मौके पर जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि भारत नेपाल के साथ अपनी खास दोस्ती को बहुत महत्व देता है. इसके अलावा नेपाल PMO ने जानकारी दी कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान कनेक्टिविटी, बिजनेस, ट्रांजिट, कॉर्मशियल, एनर्जी, कल्चर, एजुकेशन को लेकर बात हुई.

पहली बार आमने-सामने होंगे शाह-मोदी



पीएम मोदी और शाह पहले फोन पर बातचीत कर चुके हैं. हालांकि, सोमवार को पहली बार दोनों देश के पीएम पहली बार मिलेंगे. भारत के सहयोग से पूरी हुई कनेक्टिविटी और एनर्जी प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से दोनों देश के PM मिलकर उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा कुछ नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे. कई तरह के समझौतों और सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे. शाह का यह दौरा एक बहुत ही सही समय पर हो रहा है, क्योंकि भारत और नेपाल की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में काफी तालमेल है. यह तालमेल इकोनॉमिक डेवल्पमेंट, सामाजिक प्रगति, बुनियादी ढांचे के विस्तार समेत जलवायु परिवर्तन के मामलों में देखा जा सकता है.

भारत के सामने नेपाल की मांग

भारत ने दोनों देशों के संबंधों के दीर्घकालिक विकास के लिए एक विजन का प्रस्ताव रखा है. नेपाल ने 2 अरब डॉलर के आर्थिक पैकेज की मांग की है. इसमें अगस्त में भोटे कोशी में आई अचानक बाढ़ से तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब डॉलर की अनुदान राशि और सहायता शामिल है. नेपाल ने काठमांडू-महेंद्रनगर एयर कॉरिडोर को टू-वे बनाने की भी मांग की है. फिलहाल, इस रास्ते से केवल नेपाल से बाहर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को ही अनुमति है.

शाह के साथ 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें विदेश मंत्री शिशिर खनाल, वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले, प्रधानमंत्री के कई वरिष्ठ सलाहकार और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हैं. इस दौरे के दौरान नेपाल-भारत बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शाह की तरफ से भारत से और अधिक निवेश की मांग करने की उम्मीद है.