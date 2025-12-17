Expert View: नितिन नबीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या है प्लान? एक्सपर्ट ने समझाई कहानी

बिहार से आने वाले नितिन नबीन को महज 45 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है. पार्टी के इस फैसले को लेकर एबीपी न्यूज ने राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे से खास बातचीत की. इस पूरे मामले पर अरुण पांडे ने फैसले के पीछे की राजनीति को समझाया. उन्होंने कहा कि 45 वर्ष की उम्र में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बीजेपी की दीर्घकालिक राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. पिछले दो वर्षों से अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अनिश्चितता के बीच यह फैसला अचानक सामने आया और इसी वजह से सबको चौंका गया.

पांडे ने कहा कि बीजेपी को लेकर यह सवाल उठने लगे थे कि जो पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है, वह अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करने में देरी क्यों कर रही है. ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा नाम आगे बढ़ाया, जिसकी चर्चा पहले कहीं नहीं थी. यह फैसला बीजेपी की उस कार्यशैली को दर्शाता है, जिसमें निर्णय अचानक होते हैं, लेकिन उनका असर लंबे समय तक दिखाई देता है.

जब चर्चा किसी और की थी, तब उभरा नया नाम

अरुण पांडे के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष को लेकर लंबे समय तक कई वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आते रहे. कभी केंद्रीय मंत्रियों की चर्चा होती थी तो कभी बड़े राज्यों से आने वाले नेताओं की, लेकिन नितिन नबीन का नाम इन अटकलों में लगभग गायब था. बताया जाता है कि जिस दिन यह फैसला हुआ, उसी दिन वे अपने क्षेत्र में एक सामान्य बैठक में शामिल थे. मंच पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और वे खुद को उन्हीं में से एक मान रहे थे. ऐसे में अचानक उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला न सिर्फ राजनीतिक, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक बड़ा संदेश देता है.

उम्र का गणित और 2047 की तैयारी

अरुण पांडे ने कहा कि नितिन नबीन की उम्र इस पूरे फैसले का सबसे अहम पहलू मानी जा रही है. आज उनकी उम्र 45 साल है और वर्ष 2047 में जब भारत के विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा गया है, तब वे 67 वर्ष के होंगे. बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि उस समय पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत होगी, जिनके पास अनुभव भी हो और ऊर्जा भी. यही वजह है कि पार्टी अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है. यह फैसला साफ संकेत देता है कि बीजेपी केवल वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों की राजनीति की रूपरेखा तैयार कर रही है.

संगठन से निकला चेहरा और बड़ा संदेश

अरुण पांडे ने तस्वीर को और साफ करते हुए कहा कि नितिन नबीन किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते. वे कई बार विधायक रहे हैं और लंबे समय तक संगठन में काम करते हुए यहां तक पहुंचे हैं. इस फैसले के जरिए बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी में नेतृत्व का रास्ता जमीन से होकर गुजरता है. यह संदेश दिया गया है कि पार्टी में साधारण कार्यकर्ता भी शीर्ष पद तक पहुंच सकता है. यही सोच बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बताने की कोशिश करती है.

सामाजिक संतुलन और राजनीतिक संकेत

राजनीतिक विश्लेषक पांडे ने कहा, इस फैसले का एक सामाजिक पहलू भी है. नितिन नबीन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिसे संख्या में छोटा लेकिन प्रशासनिक और बौद्धिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है. चुनावी राजनीति में ऐसे समुदायों को प्रतिनिधित्व देना हमेशा अहम माना जाता है. माना जा रहा है कि यह फैसला सामाजिक संतुलन साधने और एक वर्ग को राजनीतिक संदेश देने की रणनीति का हिस्सा भी है.

चौंकाने वाले फैसलों की पुरानी परंपरा

पांडे ने बताया कि बीजेपी पहले भी ऐसे फैसले लेती रही है, जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती. कई राज्यों में अचानक मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना, कम चर्चित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देना और संगठन व सरकार की भूमिकाओं को अलग रखना, पार्टी की पहचान बन चुकी है. नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाना भी उसी परंपरा की एक और कड़ी माना जा रहा है. वे बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्षों में गिने जा रहे हैं.

नई जिम्मेदारी और बड़ी चुनौतियां

यह पद जितना सम्मानजनक है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है. नितिन नबीन के सामने अब संगठन को मजबूती देने, अपनी अलग पहचान बनाने और आने वाले वर्षों के बड़े चुनावों में पार्टी को दिशा देने की जिम्मेदारी होगी. खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पार्टी की रणनीति और विस्तार में उनकी भूमिका अहम मानी जाएगी.

बिहार के लिए खास मौका

नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बिहार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. बिहार से आने वाले एक जमीनी कार्यकर्ता का बीजेपी जैसे बड़े दल का अध्यक्ष बनना राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला, उस दिन पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ मजबूती से खड़ा है. कुल मिलाकर, नितिन नबीन की नियुक्ति केवल एक नाम की घोषणा नहीं है, बल्कि यह बीजेपी की भविष्य की राजनीति, संगठनात्मक सोच और दीर्घकालिक रणनीति का स्पष्ट संकेत देती है.

