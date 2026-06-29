अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से एक और झटका, अभी नहीं जा सकेंगे विदेश

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को एक बार फिर कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है. विदेश यात्रा को लेकर उनकी याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है. पिछले हफ्ते भी उन्होंने कोर्ट से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी और तत्काल सुनवाई की अपील की थी, तब भी कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी.

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा था कि इस मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है और नियमित समय सारणी के अनुसार ही इस पर विचार किया जाएगा. केंद्रीय जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल पुलिस कई मामलों में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रही है, जिसके चलते उन्हें विदेश जाने की इजाजत लेने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है. विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर, भड़काऊ भाषण और शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में उनसे पूछताछ चल रही है.

अभिषेक बनर्जी आंख के इलाज के लिए विदेश जाते रहते हैं. साल 2016 में हुगली में दुर्गापुर एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट के दौरान उनकी आंख में चोट आई थी, जिसके इलाज के लिए वह विदेश जाते हैं.