भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने एशिया कप के फाइनल मैच में टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की. उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की धुलाई भी की है, पिटाई भी की है और वैश्विक मंच पर जगहंसाई भी की है.

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'आज ये वो मुल्क नहीं है कि दहशतगर्दी लाख सही, लेकिन रिश्ता निभाते रहिए, दिल मिले या नहीं मिले, हाथ मिलाते रहिए. अब ये वो देश नहीं रहा. आज की तारीख में हमारा देश बदल चुका है. आज ये देश अपने दुश्मनों को माकूल जवाब देना जानता है. अगर आज की तारीख में आपके हाथ गुनाहों से धुले हुए हैं, तो आपकी धुलाई भी होगी, पिटाई भी होगी और पूरी दुनिया में जगहंसाई भी होगी.'

उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि कांग्रेस और कराची के बीच क्या जुगलबंदी है. जब कभी भी कराची को चोट लगती है, तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है? कांग्रेस को अपनी सोच बदलनी होगी. उसे तय करना होगा कि उसे किसके साथ रहना है? हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ सही सलूक किया है. उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके उसे उसकी असली औकात याद दिलाई है. मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को सवाल-जवाब की जुगलबंदी से बाहर निकलना चाहिए.

'आई लव मोहम्मद' को लेकर हुई हिंसा को भाजपाबीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अस्वीकार्य बताया. उन्होंने कहा कि हिंसा को एक सभ्य समाज में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकेगा. किसी को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप ‘आई लव मोहम्मद’ कहिए या ‘आई लव महादेव’, लेकिन, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि इस तरह के नारों की आड़ में हिंसा को जमीन पर नहीं उतारें.

उन्होंने करूर भगदड़ पर कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है. इस भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. इस भगदड़ के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आम लोगों का भरोसा कानून-व्यवस्था पर बहाल हो सके.