'जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन...', करूर भगदड़ पर पुलिस ने अभिनेता विजय को घेरा

तमिलनाडु के करूर में रविवार शाम हुई दर्दनाक भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई. यह हादसा अभिनेता और तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुआ. पुलिस ने एफआईआर में विजय पर ‘जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन’ का आरोप लगाया है.

चार घंटे लेट पहुंचे विजय

पुलिस के अनुसार रैली सुबह 9 बजे शुरू होनी थी और 11 बजे तक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे. विजय का भाषण दोपहर 12 बजे तय था, लेकिन वे करीब 7 बजे पहुंचे. इस बीच भीड़ 10 हजार से बढ़कर लगभग तीन गुना हो गई. पुलिस का आरोप है कि विजय ने जानबूझकर देरी की ताकि लोगों की उम्मीदें बढ़ें.

बिना अनुमति किया रोड शो

FIR में कहा गया है कि विजय का कैंपेन बस कई जगह बिना तय कार्यक्रम के रुका. इससे यह रोड शो जैसा बन गया, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस ने यह भी बताया कि इस दौरान ट्रैफिक प्रभावित हुआ और खाने-पीने की सुविधा न होने से भीड़ बेकाबू हो गई.

बैरिकेड तोड़े, छत गिरने से मौत

पुलिस ने बताया कि TVK कार्यकर्ताओं ने भीड़ को रोकने के लिए लगाए बैरिकेड तोड़ दिए और एक शेड की टिन की छत पर चढ़ गए. अचानक छत गिर गई और कई लोगों की मौत हो गई. यही हादसा बड़े स्टाम्पीड की वजह बना.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

इस घटना के बाद सियासत भी गरमा गई है. सत्तारूढ़ DMK और विजय की पार्टी TVK आमने-सामने हैं. TVK ने इस हादसे को ‘DMK की साजिश’ बताया और मद्रास हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है. TVK के वकील अरिवाझगन ने कहा कि 'हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया. हमारी कई रैलियां बिना किसी हादसे के पूरी हुईं.'

DMK की प्रतिक्रिया

DMK प्रवक्ता डॉ. सैयद हफीजुल्लाह ने साजिश के आरोपों पर सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, 'हम इस घटना को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते. कानून अपना काम करेगा. TVK नेताओं को पहले अपने आचरण पर गौर करना चाहिए.'

CM स्टालिन की अपील

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख जताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अफवाहों से बचने की सलाह दी और कहा, 'करूर हादसे को लेकर कोई गलत अफवाह या झूठी खबर न फैलाएं. सभी को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए.'