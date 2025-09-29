हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन...', करूर भगदड़ पर पुलिस ने अभिनेता विजय को घेरा

'जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन...', करूर भगदड़ पर पुलिस ने अभिनेता विजय को घेरा

TVK Rally Stampede: पुलिस का कहना है कि विजय का भाषण दोपहर 12 बजे तय था, लेकिन वे करीब 7 बजे पहुंचे. इस बीच भीड़ 10 हजार से बढ़कर लगभग तीन गुना हो गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 29 Sep 2025 03:46 PM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के करूर में रविवार शाम हुई दर्दनाक भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई. यह हादसा अभिनेता और तमिलगा वेत्रि कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुआ. पुलिस ने एफआईआर में विजय पर ‘जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन’ का आरोप लगाया है.

चार घंटे लेट पहुंचे विजय
पुलिस के अनुसार रैली सुबह 9 बजे शुरू होनी थी और 11 बजे तक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे. विजय का भाषण दोपहर 12 बजे तय था, लेकिन वे करीब 7 बजे पहुंचे. इस बीच भीड़ 10 हजार से बढ़कर लगभग तीन गुना हो गई. पुलिस का आरोप है कि विजय ने जानबूझकर देरी की ताकि लोगों की उम्मीदें बढ़ें.

बिना अनुमति किया रोड शो
FIR में कहा गया है कि विजय का कैंपेन बस कई जगह बिना तय कार्यक्रम के रुका. इससे यह रोड शो जैसा बन गया, जिसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस ने यह भी बताया कि इस दौरान ट्रैफिक प्रभावित हुआ और खाने-पीने की सुविधा न होने से भीड़ बेकाबू हो गई.

बैरिकेड तोड़े, छत गिरने से मौत
पुलिस ने बताया कि TVK कार्यकर्ताओं ने भीड़ को रोकने के लिए लगाए बैरिकेड तोड़ दिए और एक शेड की टिन की छत पर चढ़ गए. अचानक छत गिर गई और कई लोगों की मौत हो गई. यही हादसा बड़े स्टाम्पीड की वजह बना.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
इस घटना के बाद सियासत भी गरमा गई है. सत्तारूढ़ DMK और विजय की पार्टी TVK आमने-सामने हैं. TVK ने इस हादसे को ‘DMK की साजिश’ बताया और मद्रास हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है. TVK के वकील अरिवाझगन ने कहा कि 'हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया. हमारी कई रैलियां बिना किसी हादसे के पूरी हुईं.'

DMK की प्रतिक्रिया
DMK प्रवक्ता डॉ. सैयद हफीजुल्लाह ने साजिश के आरोपों पर सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, 'हम इस घटना को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते. कानून अपना काम करेगा. TVK नेताओं को पहले अपने आचरण पर गौर करना चाहिए.'

CM स्टालिन की अपील
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना पर दुख जताते हुए शांति बनाए रखने की अपील की. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अफवाहों से बचने की सलाह दी और कहा, 'करूर हादसे को लेकर कोई गलत अफवाह या झूठी खबर न फैलाएं. सभी को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए.'

Published at : 29 Sep 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Stampede Vijay Actor Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Prophet Muhammad insult protest: अहिल्या नगर में बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget