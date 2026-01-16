Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को भाजपा संगठन चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण ने अधिसूचना जारी कर दी. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नितिन नबीन सोमवार (19 जनवरी, 2026) को नामांकन करेंगे. वहीं औपचारिक घोषणा मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को होगी.

राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम के लिए भाजपा भव्य बनाने की तैयारी कर रही है. नितिन नबीन के नामांकन में सभी राज्यों से एक-एक प्रस्ताव मंगाया गया है. प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता होंगे.

सभी राज्यों के नेताओं को दिल्ली आने को कहा गया

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार (19 जनवरी, 2026) को अपना नामांकन भरेंगे. इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रभारियों को दिल्ली आने को कहा गया है. नितिन नबीन के नामांकन में सभी राज्यों से प्रस्ताव मंगाया गया है, जिससे ये संदेश जाए कि सभी राज्यों से नए अध्यक्ष को समर्थन है. इसके साथ-साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता प्रस्तावक के रूप में रहेंगे.

भाजपा के संविधान के हिसाब से क्या हैं नियम?

भाजपा के संविधान के मुताबिक देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम पांच राज्यों से प्रस्ताव आना जरूरी होता है. जिसमें एक-एक सेट में 20 प्रस्तावक होते हैं, लेकिन बीजेपी ने सभी राज्यों से प्रस्ताव मंगाया है, जिससे सबके समर्थन का एक बड़ा संदेश दिया जा सके.

सभी राज्यों को प्रस्तावकों के लिए एक-एक फॉर्म भेजा गया है. जिसमें सभी राज्यों की ओर से हर फॉर्म में 20 प्रस्तावकों के नाम भरने हैं और प्रस्तावकों के हस्ताक्षर करवाकर रविवार (18 जनवरी) तक वो फॉर्म वापस दिल्ली भेजना है, जिससे 19 तारीख को नामांकन से पहले सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाएं.

BJP मुख्यालय में पूरी की जाएगी चुनाव की सभी प्रक्रिया

इसके बाद मंगलवार (20 जनवरी) को औपचारिक रूप से नितिन नबीन की अध्यक्ष के रूप में घोषणा कर दी जाएगी. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी वरिष्ठ नेता, सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे. चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी मुख्यालय में पूरी कराई जाएगी. मौके पर प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन भी दे सकते हैं.

राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद बुधवार (21 जनवरी, 2026) को नितिन नबीन सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ एक औपचारिक बैठक भी करेंगे. इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ-साथ प्रदेशों के अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे. इस मौके पर सभी पदाधिकारियों को नितिन नबीन संबोधित भी करेंगे.

BJP अध्यक्ष चुनाव के लिए कुल 5,708 वोटर करेंगे वोट

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए जारी की गई मतदाता सूची में 5,708 मतदाताओं के नाम है. ये मतदाता सूची 30 राज्यों के संगठन चुनाव के आधार पर तैयार की गई है, जहां राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. प्रकाशित मतदाता सूची में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती शामिल नहीं हैं. हालांकि, अभी 30 राज्यों में ही संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है. दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा, कर्नाटक जैसे राज्यों में संगठन चुनाव बाकी हैं.

