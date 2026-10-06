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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी के प्रदर्शन के बीच बोली बीजेपी, झूठ का चेहरा बेनकाब हो गया

राहुल गांधी के प्रदर्शन के बीच बोली बीजेपी, झूठ का चेहरा बेनकाब हो गया

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से समय नहीं मांगा था. जिस समय उन्हें बुलाया गया, उस समय वे नहीं गए.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 10:07 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है. बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का झूठ बेनकाब हो गया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े वकील चेहरे कहां गायब थे? धरने में कांग्रेस के ही कई बड़े सांसद नहीं थे.

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था. राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से समय नहीं मांगा था. जिस समय उन्हें बुलाया गया, उस समय वे नहीं गए.

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राहुल का चेहरा बेनकाब

सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग में 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है. किसी दल ने चुनाव आयोग से मिलने का समय नहीं मांगा था. राहुल गांधी EC से मिलना नहीं चाह रहे थे. कांग्रेस के खुद के सारे सांसद नहीं थे. 300 लोगों के शामिल होने का दावा कर झूठ बोल रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के सारे बड़े चेहरे भी नहीं थे. सारा फोकस शहजादा और शहजादी पर था. राहुल गांधी को लॉन्च करने का विफल प्रयास हो रहा है.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो झूठ के बादशाह हैं और तरह-तरह के धोखे और नाटकीय प्रदर्शन में माहिर हैं, ने आज दिन भर ड्रामा किया. चुनाव आयोग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति के जरिए आधिकारिक तौर पर जारी किए गए तथ्यों ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है.

9 घंटे तक चला प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे रहा लोकभा में विपक्ष के नेता राहुल और प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं और समर्थकों को हिरासत में ले लिया. ये सभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. 

इन सभी को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब करीब नौ घंटे से ज्यादा समय तक इंडिया ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के नजदीक पहुंचकर चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की मांग कर रहे थे. इसके साथ ही, वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे.

प्रदर्शन स्थल से दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और अमरिंद सिंह राजा वर्रिंग समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डीसीपी सचिन शर्मा भी आकाशवाणी भवन पर मौजूद थे. 

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस उदय भानू चिब के साथ ही एएनयूआई और कई यूथ कांग्रसे के कार्यकर्ताओं को आकाशवाणी भवन के बाहर से हिरासत में लिया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि करीब 50 सांसदों के साथ 250 लोगों को हिरासत में लेकर नई दिल्ली पुलिस लाइन किंग्सवे कैम्प ले जाया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: ‘सब याद रखा जाएगा’, राहुल-प्रियंका के साथ बदसलूकी का कांग्रेस ने पोस्ट किया Video

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Protest
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