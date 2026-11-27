एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, रियासी जिला पुलिस ने एक ऐसे भगोड़े और आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरार था. उस पर एक पुलिसकर्मी की हत्या सहित कई आतंकी मामलों में शामिल होने का आरोप है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बयान में बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद मंशा के रूप में हुई है. वह रियासी जिले की तहसील थुरो के थुरो लसोली का रहने वाला है. वह दो दशकों से अधिक समय से फरार था और पुलिस की पकड़ से बचता आ रहा था.

मंशा, पुलिस स्टेशन महोर में दर्ज FIR नंबर 127/2000 के मामले में वांछित था. इस मामले में RPC की धारा 302, 307 और 121-A, तथा आर्म्स एक्ट की धारा 7/25 के तहत केस दर्ज किया गया था. इस घटना में जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक SPO शहीद हो गया था.

जांच पूरी होने के बाद, आरोपी के खिलाफ CrPC की धारा 512 के तहत संबंधित अदालत में चार्जशीट पेश की गई थी, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया. रियासी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 06.12.2001 को उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था.

मोहम्मद मंशा 2000-2007 के दौरान एक सक्रिय आतंकवादी था और उसने 2007 में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था. हालांकि, आत्मसमर्पण करने के बावजूद, वह कानूनी कार्यवाही से बचता रहा और कानून की पकड़ से दूर रहा.

वह 2000 से 2007 के बीच दर्ज 13 आपराधिक मामलों में वांछित था. इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना और आर्म्स एक्ट का उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं.

लगातार प्रयासों, सटीक योजना और विश्वसनीय खुफिया जानकारी जुटाने के बाद, पुलिस स्टेशन महोर और जिला 'एब्सकॉन्डर ट्रैकिंग यूनिट' (भगोड़ों को खोजने वाली इकाई) के जवानों की एक विशेष टीम बनाई गई. इस टीम को अवंतीपोरा जिले के त्राल भेजा गया.

अपनी पेशेवर दक्षता, लगन और विभिन्न जिलों के बीच प्रभावी तालमेल के जरिए, इस टीम ने अवंतीपोरा पुलिस की मदद से आरोपी को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी रियासी जिला पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने दो दशकों से अधिक समय से चल रही तलाश को सफलतापूर्वक पूरा किया है.

रियासी जिला पुलिस ने कानून के शासन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है कि कोई भी अपराधी जवाबदेही से न बच सके, चाहे वह कानूनी प्रक्रिया से कितने ही लंबे समय तक क्यों न भागता रहा हो.