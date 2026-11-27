सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै में तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पारंपरिक दीपथून पर दीप जलाने का आदेश दिया है. अदालत के इस आदेश के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस आदेश को भगवान मुरुगन की बड़ी जीत करार दिया है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) की रात में एक पोस्ट साझा किया. पोस्ट में उन्होंने अंग्रेजी, तमिल और हिंदी भाषा में एक ही वाक्य ‘वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोगरा!’ लिखा, जिसका हिंदी भाषा में अर्थ ‘भगवान मुरुगन की जय!’ होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की अवहेलना पर जताई कड़ी नाराजगी

Vetrivel Muruganukku Arogara! வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா! वेट्रिवेल मुरुगनुक्कु अरोगरा! — Narendra Modi (@narendramodi) November 27, 2026

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित पारंपरिक दीपथून पर दीप प्रज्वलित न जलाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने इस कदम को अपने 20 नवंबर को दिए अंतरिम आदेश की जानबूझकर की गई अवहेलना बताया और मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को सस्पेंड कर दिया. इसके साथ ही, राज्य और जिले के कई अधिकारियों को भी अवमानना का नोटिस जारी किया है.

अदालत ने दो पूर्व जजों को सौंपी मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी

वहीं, कार्तिगई दीपम त्योहार पर हुए विवाद के बाद अब शीर्ष अदालत ने मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदारी दो रिटायर्ड जजों को सौंपा है. आदेश के तहत मेघालय हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस. वैद्यनाथन और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज वी. पार्थिबन को मंदिर का रिसीवर नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही, मंदिर और दरगाह की सुरक्षा का जिम्मा भी अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) को सौंप दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में दरगाह से कम से कम 50 मीटर पर की दूरी पर श्रद्धालुओं को दीप जलाने की अनुमति भी प्रदान की है और यह निर्देश भी दिया है कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत या असुविधा का सामना न करना पड़े.

तमिलनाडु प्रशासन को मिला अवमानना को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी, पुलिस महानिदेशक (DGP) समेत कुल 13 लोगों को अवमानना का नोटिस जारी किया गया है. नोटिस के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को मामले की अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है और इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 15 दिसंबर, 2026 को होगी.

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