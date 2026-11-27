उत्तर भारत में सर्दी के साथ अब घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला है. दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाने की संभावना है. वहीं, पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 26 नवंबर से 9 दिसंबर 2026 तक का विस्तारित मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग ने इस दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के बदलते मिजाज को लेकर अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 26 से 28 नवंबर तक घना कोहरा छाने की संभावना है. असम और मेघालय में 26 और 27 नवंबर को, जबकि हिमाचल प्रदेश में 26 से 30 नवंबर तक कुछ जगहों पर घना कोहरा छा सकता है. नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है.

घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है. कम विजिबिलिटी के कारण सफर में देरी हो सकती है और सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

राजस्थान में शीतलहर, रात के तापमान में आएगी गिरावट

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 26 से 28 नवंबर के बीच शीतलहर चलने की प्रबल संभावना जताई है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आने का अनुमान है. हालांकि, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रह सकता है.

दूसरे हफ्ते यानी 3 से 9 दिसंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में रात के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने इस अवधि में देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर की आशंका नहीं जताई है.

दिसंबर के पहले हफ्ते में पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी

मौसम विभाग के मुताबिक, 3 से 9 दिसंबर के बीच एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इसके असर से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में एक-दो दिन कुछ जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी का अनुमान है.

दक्षिण भारत में भारी बारिश के आसार

दक्षिण भारत में भी मौसम बदलने वाला है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 26 और 27 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. केरल और माहे में 26 से 28 नवंबर तक बारिश का अनुमान है. लक्षद्वीप में 26 नवंबर को भारी बारिश की संभावना है.

वहीं, 3 से 9 दिसंबर के दौरान तमिलनाडु और केरल में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है. यहां 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

बंगाल की खाड़ी में बन सकता है कम दबाव का क्षेत्र

मौसम विभाग के मुताबिक, 29 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर में एक मौसमी सिस्टम बन सकता है. इसके असर से 30 नवंबर तक अंडमान-निकोबार और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है.हालांकि, 2 दिसंबर तक इसके और ताकतवर होकर तूफान का रूप लेने के आसार कम हैं. वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में 26 से 28 नवंबर के बीच तेज हवाएं चल सकती हैं. दूसरी तरफ, पश्चिम और मध्य भारत में इस हफ्ते मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

पिछले हफ्ते चक्रवात अकवन ने मचाई थी तबाही

IMD की रिपोर्ट में पिछले हफ्ते आए गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवन' का भी जिक्र किया गया है. यह तूफान 20 नवंबर को ओडिशा के गोपालपुर के पास उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराया था. उस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि झोंकों की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी.

इसके बाद तूफान कमजोर होकर गहरे दबाव और फिर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया. इसके असर से 20 नवंबर को ओडिशा में कुछ जगहों पर बेहद भारी बारिश दर्ज की गई. तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश हुई. इसके अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी पिछले हफ्ते बारिश दर्ज की गई.

देश में मौसमी बारिश सामान्य से 30 फीसदी कम

मौसम विभाग के मुताबिक, इस साल 1 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश में सामान्य से 30 फीसदी कम बारिश हुई. इस दौरान आमतौर पर 101.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 71.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई.

अगर अलग-अलग इलाकों की बात करें तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से 33 फीसदी, मध्य भारत में 39 फीसदी और दक्षिण भारत में 29 फीसदी कम बारिश हुई. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश में ज्यादा कमी नहीं रही. यहां सामान्य से सिर्फ 1 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई.

अल नीनो की स्थिति भी बनी हुई है मजबूत

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रशांत महासागर के पानी का तापमान इस समय सामान्य से काफी ज्यादा है. मौसम से जुड़ी इस स्थिति को अल नीनो कहा जाता है. अनुमान है कि साल 2026 के आखिर तक इसका असर और बढ़ सकता है और जनवरी से मार्च 2027 तक भी यह स्थिति बनी रह सकती है. वहीं, हिंद महासागर में फिलहाल ऐसी कोई असामान्य स्थिति नहीं है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक भी यहां समुद्र की स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

कुल मिलाकर अगले दो हफ्तों में उत्तर भारत में घना कोहरा और ठंड, पूर्वी राजस्थान में शीतलहर, पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी और दक्षिण भारत में बारिश देखने को मिल सकती है. हालांकि, 3 से 9 दिसंबर के बीच देश के किसी भी हिस्से में शीतलहर चलने की संभावना नहीं जताई गई है.