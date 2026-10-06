‘सब याद रखा जाएगा’, राहुल-प्रियंका के साथ बदसलूकी का कांग्रेस ने पोस्ट किया Video

दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं और समर्थकों को मंगलवार की शाम हिरासत में ले लिया. ये सभी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. इसके साथ ही, वे वोट चोरी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सवाल उठा रहे थे.

इन सभी को उस वक्त हिरासत में लिया गया, जब करीब नौ घंटे से अधिक समय तक इंडिया ब्लॉक के नेता चुनाव आयोग के कार्यालय के नजदीक पहुंचकर चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक की मांग कर रहे थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि करीब 50 सांसदों के साथ 250 लोगों को हिरासत में लेकर नई दिल्ली पुलिस लाइन किंग्सवे कैम्प ले जाया जा रहा है.

कांग्रेस ने कहा- सब याद रखा जाएगा

सब याद रखा जाएगा https://t.co/2A6KHcft9f — Congress (@INCIndia) October 6, 2026

चुनाव प्रणाली में कथित अनियमितताओं के मामले को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेता आकाशवाणी भवन परिसर में मंगलवार दोपहर से ही धरने पर बैठे थे. पुलिस रात करीब आठ बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस तथा कुछ सहयोगी दलों के नेताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठाकर ले गई.

इससे पहले, विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने मंगलवार को संसद मार्ग से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला. हालांकि, पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कई सांसदों तथा नेताओं को हिरासत में ले लिया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुंचने की कोशिश में आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश कर गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे.

दिनभर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

विपक्षी दलों की मांग है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाए और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द किया जाए. प्रदर्शन स्थल से दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और अमरिंद सिंह राजा वड़िंग समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, डीसीपी सचिन शर्मा भी आकाशवाणी भवन में मौजूद थे.

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब के साथ ही एनएसयूआई और कई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आकाशवाणी भवन के बाहर से हिरासत में लिया.

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