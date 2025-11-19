हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10वीं बार नीतीशे कुमार, गांधी मैदान शपथ ग्रहण के लिए तैयार, PM मोदी समेत कई VIP बनेंगे गवाह

Bihar Govt Oath Ceremony: नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा सौंपा. शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई राज्यों के सीएम पहुंचेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 11:55 PM (IST)
Preferred Sources

पटना का गांधी मैदान एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है. शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम गुरुवार (20 सितंबर 2025) सुबह 11: 30 बजे निर्धारित किया गया है. वह 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई VIP मौजूद रहेंगे.

बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत के बाद सरकार में भूमिका को लेकर शुरू हुई उठापटक अब करीब-करीब शांत हो गया है. एनडीए विधायक दल की बैठक में बुधवार (19 नवंबर 2025) को नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया. इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया.

डिप्टी सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म

एनडीए की जीत के बाद से नई सरकार में बीजेपी की ओर से कौन डिप्टी सीएम या मंत्री बनाए जाएंगे इसे लेकर भी सस्पेंस खत्म हो गया है. बीजेपी ने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को अपना नेता चुनकर पुराना जातीय संतुलन बनाए रखा है. यह भी माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ इन दोनों नेताओं के रिश्ते काफी बेहतर हैं इस लिहाज से भी ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है. हालांकि नई सरकार में मंत्रियों के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.

विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार का बयान

एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जब नीतीश कुमार ने विधानसभा के सेंट्रल हॉल में कहा कि केंद्र सरकार का काफी सपोर्ट मिल कर है और अब पहले से ज्यादा काम करना है. उन्होंने कहा, "अब सब जगह से फायदा हो रहा है. अपना राज्य पहले से ज्यादा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा. पहले वालों ने कोई काम किया क्या? 2005 में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया. इस बार तो और ज्यादा विकास होगा." 

एनडीए की बैठक में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी मौजूद थे. बैठक में बीजेपी के सम्राट चौधरी ने एनडीए के विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा. सभी ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता चुना. इसके साथ ही नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि नीतीश कुमार पांचवीं बार नवंबर महीने में सीएम की शपथ लेंगे.

शपथ ग्रहण समारोह में होंगे पीएम और गृह मंत्री

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार के शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. गृहमंत्री अमित शाह बुधवार रात पटना पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी मोदी गुरुवार (20 नवंबर 2025) को पटना पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होंगे.

एनडीए के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और आईटी मंत्री नारा लोकेश इस बड़े कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे.

इसके अलावा असम के सीएम हेमंत विस्वा सरमा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, गोवा के सीएम प्रमोदी सावंत,  केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे. इसके अलावा अन्य हस्तियों में पद्मभूषण, पद्मश्री से नवाजी गईं शख्सियत, वैज्ञानिक और साहित्यकार भी शपथग्रहण समारोह में शामिल होंगे. 

Published at : 19 Nov 2025 11:46 PM (IST)
