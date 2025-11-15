हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election Result: बिहार चुनाव के लिए NDA ने क्या बनाई थी रणनीति, कैसे साधा वोट बैंक, धर्मेंद्र प्रधान ने किए कई दिलचस्प खुलासे

Bihar Election Result: बिहार चुनाव के लिए NDA ने क्या बनाई थी रणनीति, कैसे साधा वोट बैंक, धर्मेंद्र प्रधान ने किए कई दिलचस्प खुलासे

बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत के पीछे PM मोदी, अमित शाह के अलावा रहे धर्मेंद्र प्रधान का हाथ रहा. जानें उन्होंने कैसे दो महीने में बिहार का चुनाव पलट दिया. पढ़ें पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू.

By : मेघा प्रसाद | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 15 Nov 2025 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी लंबे समय तक चर्चा रहेगी. बीजेपी करीब 90 सीटों पर निर्णायक बढ़त लेती दिखी और पूरा गठबंधन 200 के आंकड़े को पार कर गया. इस जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका तो प्रमुख रही, लेकिन बीजेपी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि चुनाव के तीसरे बड़े रणनीतिकार थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने सितंबर 2024 से बिहार में लगातार रहकर चुनाव की बारीकियों पर काम किया.

धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद से ही उन्होंने बूथ स्तर तक पूरी चुनाव मशीनरी को मजबूत किया. वे महीने दर महीने गांवों, कस्बों और जिलों में सीधे कार्यकर्ताओं से जुड़े रहे और माइक्रो मैनेजमेंट की योजना खुद देखी. उनके एबीपी इंटरव्यू में कई बातें सामने आईं जिन्होंने स्पष्ट किया कि जीत संयोग नहीं, बल्कि पहले से तैयार की गई सोची-समझी रणनीति थी

क्या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी?

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्हें पहले ही विश्वास था कि बिहार की जनता एनडीए की ओर झुकेगी. उनका कहना था कि राज्य के मतदाताओं ने लंबी अवधि के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया.उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं, युवाओं और गरीब तबकों ने एनडीए को मजबूत समर्थन दिया, क्योंकि वे स्थिरता और नीतिगत काम में भरोसा कर रहे थे.

'मैं कोई शिल्पकार नहीं, सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं'- धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि क्या 2010 जैसा इतिहास फिर दोहराया गया तो उन्होंने विनम्रता दिखाते हुए कहा कि सभी श्रेय जनता का है. उन्होंने खुद को सिर्फ एक कार्यकर्ता बताया जिसने संगठन के निर्देश पर काम किया.

इतनी भव्य जीत के पीछे क्या वजह रही?

प्रधान के अनुसार असली कारण जनता की सोच और उनकी आकांक्षाएं थीं. लोगों ने विकल्प तलाशा और उन्हें एनडीए पर भरोसा मिला. उनका कहना था कि चुनाव में मुद्दे विकास से जुड़े थे और इसी पर जनता ने अपनी राय दी.

महिलाओं को रुपए देने वाले आरोप पर प्रधान का जवाब

बिहार में चुनाव के पहले महिलाओं का रुपए देने के आरोप पर जवाब दिया. इस मु्द्दें पर विपक्ष के नेता संजय राउत ने यह आरोप लगाया था कि महिलाओं को 10,000 रुपये देकर वोट खरीदे गए. धर्मेंद्र प्रधान ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि जब किसी के पास तर्क न बचे तो वे ऐसी बातें करते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की समझदारी को कम करके नहीं आंकना चाहिए.

महागठबंधन क्यों हार गया?

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष ने न तो स्पष्ट अभियान चलाया और न ही कोई ठोस मुद्दा रखा. विकास की जगह वोट चोरी जैसी बातों में उलझा रहा. वहीं दूसरी तरफ जनता का भारी मतदान एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया गया.

क्या मुस्लिम और यादव वोट NDA में आए?

धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया कि क्या मुस्लिम और यादव वोट NDA में आए तो उन्होंने इस सवाल पर टिप्पणी करने से मना किया. उन्होंने कहा कि विस्तृत नतीजों के बाद ही सामाजिक आधार का विश्लेषण किया जा सकता है,लेकिन उनकी नीति सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की है, सबका साथ, सबका विकास.

मुख्यमंत्री कौन बनेगा? BJP का या नीतीश कुमार फिर से?

इंटरव्यू के दौरान सबसे ज्यादा पूछे गए सवालों में यह शीर्ष पर रहा. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से हो सकता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि फैसला NDA संयुक्त रूप से करेगा. उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा भी की और उन्हें अनुभवी नेता बताया. यानी उन्होंने न स्पष्ट हां कही, न ही इनकार किया.

नीतीश कुमार को लेकर कोई नाराजगी क्यों नहीं दिखी?

धर्मेंद्र प्रधान से नीतीश कुमार से जुड़ा सवाल पूछा गया कि उनको लेकर कोई नाराज़गी क्यों नहीं दिखी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, प्रशासनिक अनुभव और गठबंधन की एकता ही उनकी ताकत है. उन्होंने दोहराया कि NDA में हर दल को समान सम्मान मिलता है.

क्या धर्मेंद्र प्रधान BJP अध्यक्ष बनने वाले हैं?

धर्मेंद्र प्रधान से जब पूछा गया कि क्या आप  BJP अध्यक्ष बनने वाले हैं तो इस सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी वे सिर्फ बिहार की जीत का लड्डू खाने का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि टीवी स्टूडियो में बैठकर पार्टी अध्यक्ष नहीं चुना जाता.

बिहार के बाद अब लक्ष्य बंगाल

प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के संबोधन में कहा कि अगला बड़ा अभियान बंगाल में चलेगा. धर्मेंद्र प्रधान ने इसे लेकर कहा कि जब प्रधान सेनापति आदेश दे चुके हैं तो कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुट जाते हैं.

ये भी पढ़ें: Bihar elections 2025: 17.7% आबादी और विधायक केवल 10... NDA की प्रचंड जीत के बीच हैरान करने वाला आंकड़ा!

Published at : 15 Nov 2025 01:07 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan ​Dharmendra Pradhan NDA BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत को लगा छठा झटका, रवींद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत को लगा छठा झटका, रवींद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: भारत को लगा छठा झटका, रवींद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
Live: भारत को लगा छठा झटका, रवींद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट; टीम इंडिया ने बनाई बढ़त
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, फिदायीन मॉड्यूल का सरगना निकला डॉक्टर मुजफ्फर राथर; अफगान में छिपे होने की आशंका
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
फराह खान ने दिखाई पत्रलेखा- राजकुमार राव के बेबी शावर की झलक, शेयर की क्यूट फोटोज
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ठंड में बाथरूम में गीजर लगवाने का बना रहे हैं प्लान, तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान
लाइफस्टाइल
Egg benefits: एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
एक दिन में कितने अंडे खाना सही? कहीं सर्दियों में बिगड़ न जाए तबीयत
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget