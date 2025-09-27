हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह ने बिहार चुनाव जीतने का बना लिया प्लान, तैनात कर दिए 'स्पेशल-45'

अमित शाह ने बिहार चुनाव जीतने का बना लिया प्लान, तैनात कर दिए 'स्पेशल-45'

बिहार चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. हाल ही में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी और सहप्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें कई प्रमुख नाम शामिल हैं.

By : पवन कुमार गौड | Updated at : 27 Sep 2025 06:07 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने ही वाली है. ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. हाल ही में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारी और सहप्रभारियों की घोषणा कर दी है और उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के साथ पार्टी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करके काम भी शुरू कर दिया है. 

इसके अलावा पार्टी ने अलग-अलग राज्यों के 45 नेताओं को भी बिहार भेजा गया है. इन नेताओं को विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को युद्धस्तर पर तेज कर दिया है. 

पटना में NDA की अहम बैठक

पार्टी ने इस बार बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने के साथ-साथ विधानसभा और लोकसभाओं में भी पार्टी का सिस्टम मजबूत करने के लिए देशभर से 45 नेताओं की एक टीम मैदान में उतार दिया है. ये नेता अलग-अलग राज्यों से लाए गए हैं, जिन्हें हर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पर भी नेताओं की तैनाती होगी.

शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को पटना में हुई अहम बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह-प्रभारी सी.आर. पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इसी बैठक में प्रवासी नेताओं को उनका काम बताया गया और मिशन बिहार फतह करने की जिम्मेदारी सौंपकर उनको अलग-अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया है.

इन नेताओं मिली कमान

इन नेताओं की सूची में छत्तीसगढ़ से सांसद संतोष पांडेय और विजय बघेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय को जगह मिली है. दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी, कमलजीत शाहरावत और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा तैनात होंगे. गुजरात से सांसद देवूसिंह चौहान, मितेश पटेल और विधायक अमित ठाकरे को जिम्मेदारी दी गई हैं.

हरियाणा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, जम्मू-कश्मीर से सांसद युगल किशोर शर्मा, झारखंड से सांसद मनीष जयसवाल, कालीचरण सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और पूर्व सांसद सुनील सिंह जैसे नेता शामिल हैं. उड़ीसा से सांसद अनंत नायक का नाम भी शामिल है.

यूपी और राजस्थान से इन्हें मिली जिम्मेदारी

मध्यप्रदेश से गजेंद्र सिंह पटेल, बी.डी. शर्मा, अनिल फिरोजिया, मंत्री प्रह्लाद पटेल और विश्वास सारंग, पूर्व सांसद के.पी. सिंह यादव और अरविंद सिंह भदौरिया को जिम्मेदारी दी गई है. यूपी से सांसद सतीश गौतम, राजकुमार चाहर, संगम लाल गुप्ता, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, पूर्व मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, नेता उपेंद्र तिवारी और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी शामिल हैं. राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी प्रवासी सूची का हिस्सा हैं. इसके अलावा पूर्व सांसद, विधायक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है.

विधानसभा स्तर पर भी नेताओं की नियुक्ति

पार्टी रणनीति के मुताबिक, आने वाले हफ्ते में विधानसभा स्तर पर भी नेताओं की नियुक्ति होगी. प्रवासी नेताओं का मकसद सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और एनडीए गठबंधन के लिए हर सीट पर जीत सुनिश्चित करना है.

ये भी पढ़ें:- Bihar Election: राहुल-लालू पर बरसे अमित शाह, अररिया में बोले- 'NDA को जिताओ, घुसपैठियों को भगाओ'

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 27 Sep 2025 06:07 PM (IST)
BJP NDA PATNA AMIT SHAH BIHAR ELECTION
Embed widget