हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीतीश का वो दांव, जिसने बिहार में कराई NDA की शानदार वापसी, तेजस्वी चारों खाने हो गए चित!

नीतीश का वो दांव, जिसने बिहार में कराई NDA की शानदार वापसी, तेजस्वी चारों खाने हो गए चित!

Bihar Election: बीजेपी ने 89 और JDU ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं RJD 25 और चिराग की पार्टी 19 सीटों पर जीती है. सबसे बुरा हाल कांग्रेस का हुआ है, जो कि सिर्फ छह सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई.

By : योगेंद्र कुमार | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 14 Nov 2025 11:38 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार जब तक राजनीति में सक्रिय हैं, उन्हें पटखनी देना इतना आसान नहीं है. जिन नीतीश कुमार को विपक्षी महागठबंधन के नेता मानसिक रूप से बीमार बताते थे, उन्हीं नीतीश के दांव ने ऐसी पटखनी दी कि तेजस्वी यादव चारों खाने चित हो गए. इस बार नीतीश ने जो चुनावी रणनीति अपनाई, उसमें डबल 'M' एक बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ है. 

नीतीश ने चला कौन-सा दांव?
बिहार में NDA की वापसी में डबल 'M' का बड़ा रोल रहा है. नीतीश कुमार ने इस फैक्टर की अहमियत काफी पहले ही समझ ली थी, इसी का नतीजा था कि बिहार में शराबबंदी हुई. इस फैसले का असर ही था नीतीश ने अपने 'M' फैक्टर को मजबूत करने के लिए महिला रोजगार योजना का दांव चला और परिवार की एक महिला को 10-10 हजार रुपये कारोबार शुरू करने के लिए दिए गए. जब उनका शुरुआती कारोबार सही होगा तो उन्हें आगे दो लाख रुपये तक की मदद भी की जाएगी. 

BJP से भी एक कदम आगे निकले नीतीश?
पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मतदान कर रही हैं. इस चुनाव को भी अलग नहीं बताया जा रहा है. बीजेपी ने कई राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में फॉर्मूला अपनाया था, जहां चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में रुपये डाले गए. बीजेपी के इस फॉर्मूले पर नीतीश एक कदम और आगे निकल गए और उन्होंने एक साथ 10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिए. उनके इस फैसले ने राज्य की महिलाओं को लालू की लालटेन से दूर कर दिया और तेजस्वी के सीएम बनने के सपनों को चकनाचूर कर दिया. 

इतना ही नहीं ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के दूसरे 'M' फैक्टर यानी मुसलमान को भी कमजोर किया. कुझ जगह मुसलमान वोट देकर आरजेडी से छिटक गए और वो जेडीयू के खाते में चले गए यानी आरजेडी को 'M' का डबल झटका लगा है. एक ओर महिलाएं दूर हुईं तो दूसरी ओर मुसलमान भी दूर हुए. 

20 साल पहले नीतीश ने शुरू कर दी थी अपनी चाल!
नीतीश जब 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने तबसे ही अपने वोटबैंक पर नजर बनानी शुरू कर दी थी और RJD के 'M' फैक्टर की काट के लिए अपना 'M' फैक्टर मजबूत करना शुरू कर दिया था. पहली बार सरकार बनाने के बाद ही उन्होंने स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल देने की योजना शुरू की. इसके बाद उन्होंने साल 2016 में राज्य में शराबबंदी शुरू की, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी. 

जब नीतीश को लगने लगा कि शराबबंदी का असर कुछ कम होने लगा है तो उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण लागू किया. इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण दिया. उनके इस कदम ने महिलाओं को आरजेडी और कांग्रेस से अपनी ओर मोड़ा और अब चुनाव से ऐन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये देने का दांव कमाल कर गया. हालांकि तेजस्वी यादव ने भी सरकार बनने के बाद महिलाओं के खाते में 30-30 हजार रुपये देने का वादा किया था, लेकिन महिलाओं ने नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताया. 

किस पार्टी को मिलीं कितनी सीटें?

बीजेपी ने 89 और जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं आरजेडी 25 और चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर जीती है. सबसे बुरा हाल कांग्रेस का हुआ है, जो कि सिर्फ छह सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई है. लेफ्ट पार्टियों का भी सूपड़ा साफ हो गया है. हालांकि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना पुराना परफॉर्मेंस दोहराया है. जीतन राम मांझी की पार्टी पांच, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चार, लेफ्ट पार्टियां मिलकर चार सीटें जीत पाई हैं.  

 

About the author योगेंद्र कुमार

योगेंद्र कुमार बीते 20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और राष्‍ट्रीय-अंतरराष्‍ट्रीय विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि रखते हैं. खबरों की दुनिया के अलावा क्रिकेट और फिल्‍मों में खास दिलचस्‍पी है.
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV BIHAR BIHAR ELECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Bihar Assembly Election Result: बिहार चुनाव के नतीजों पर PM Modi का बयान | NDA | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
क्रिकेट
घमंडी हो गए हैं..., पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की हरकत पर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल
घमंडी हो गए हैं..., पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह की हरकत पर बवाल, वीडियो हो रहा वायरल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget