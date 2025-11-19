हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकरोड़ों के मालिक हैं लालू-राबड़ी के सभी बेटे-बेटियां! एक के पास अरबों की संपत्ति, जानें तेजस्वी के पास कितनी प्रॉपर्टी

करोड़ों के मालिक हैं लालू-राबड़ी के सभी बेटे-बेटियां! एक के पास अरबों की संपत्ति, जानें तेजस्वी के पास कितनी प्रॉपर्टी

लालू के घर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद फूट सी पड़ गई. घरेलू कलह ने सियासी ड्रामा खड़ा कर दिया है. माना जा रहा है कि लड़ाई सियासी कम है, बल्कि संपत्ति के बंटवारे को लेकर ज्यादा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 19 Nov 2025 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट के आने के बाद से ही चल रही लालू प्रसाद यादव के घर में आंतरिक कलह की वजह से परिवार में फूट सी पड़ गई है. जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य समेत कई बहनों ने राबड़ी निवास छोड़ दिया है, तो वहीं बड़े बेटे तेजप्रताप कई महीनों से परिवार से अलग रह रहे हैं. कई तरह की बातें, इस आंतरिक कलह को लेकर चल रही है, लेकिन जो बात सामने निकलकर आई है, उसमें स्पष्ट है कि परिवार में विवाद सियासी न होकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है. ऐसे में हम आपको लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके सभी बच्चों के पास कितनी संपत्ति है, इसको लेकर रिपोर्ट साझा कर रहे हैं. 

लालू यादव के परिवार के बच्चों के पास संपत्ति की बात करें, तो सबसे ज्यादा संपत्ति उनकी चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव के पास है. रागिनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और सबसे कम संपत्ति किसी के पास है, तो वह लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप हैं. उनके पास कुल 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है.

लालू के किस बच्चे के पास कितनी संपत्ति?

अगर लालू के सभी बच्चों में संपत्ति के आंकड़े देखें तो उनकी चौथी बेटी रागिनी यादव के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है. उनके पास करीबन 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है. उनकी शादी साल 2012 में समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई थी. राहुल 2017 और 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि, वह एक भी चुनाव जीत नहीं सके.

2022 में राहुल ने हलफनामा दायर किया था, उसके मुताबिक, उनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. इनमें 1 करोड़ 55 लाख (1,55,02,500) की चल संपत्ति है. 99 करोड़ (99,08,00,000) की अचल संपत्ति है. यानी कुल संपत्ति 1 अरब 63 लाख 2 हजार 500 रुपए की है. 

राहुल की इस संपत्ति में 1 करोड़ 20 लाख की अचल संपत्ति और 48 लाख 30 हजार की चल संपत्ति रागिनी यादव के नाम है. इसके अलावा रागिनी के पास पटना और फुलवारी में खेती की जमीनें भी हैं. 

मीसा भारती के पास कितनी संपत्ति है?
मीसा भारती, लालू और राबड़ी देवी की सबसे बड़ी बेटी हैं और पाटलीपुत्र से सांसद हैं. उनकी शादी 1999 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई थी. शैलेश की अब खुद की एक कंपनी है. 2024 में दायर हलफनामे में उन्होंने बताया कि कुल संपत्ति 10 करोड़ 26 लाख, 19 हजार 562 रुपए है. इनमें चल संपत्ति 6 करोड़ 38 लाख 99 हजार 562 रुपए है. 3 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए की अचल संपत्ति है. इनमें 1 करोड़ 79 लाख की अचल और 1 करोड़ 86 लाख की चल संपत्ति खुद मीसा भारती के नाम है. बाकी संपत्ति उनके पति और बच्चों के नाम पर है. 

6वीं बेटी अनुष्का के पास कितनी संपत्ति?
लालू यादव की छटे नंबर की बेटी अनुष्का यादव की शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह के बेटे चिरंजीवी राव के साथ हुई.  चिरंजीवी 2019 में रिवाड़ी सीट से वो चुनाव जीते थे. 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो रिवाड़ी सीट से हार गए. इस दौरान उन्होंने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक, उनके पास कुल संपत्ति 29 करोड़ ,07 लाख 1, 990 रुपए है. इसमें चल संपत्ति 3 करोड़ 15 लाख 59 हजार 752 रुपए है. वहीं, अचल संपत्ति 25 करोड़ 91 लाख 42 हजार 238 रुपए है. 

इसमें 1 करोड़ 14 लाख की अचल संपत्ति और 32 लाख 92 हजार की चल संपत्ति अनुष्का के नाम है. बाकी संपत्ति पति चिरंजीवी और उनके बच्चों के नाम है. अनुष्का के पास पटना के दानापुर में 1 करोड़ 14 लाख का एक प्लॉट भी है. 

सबसे कम संपत्ति बड़े बेटे तेजप्रताप के नाम?
वहीं, चुनाव से पहले पार्टी और घर से बेदखल किए गए, लालू प्रसाद यादव  के सबसे बड़े बेटे के पास के सबसे कम संपत्ति है. इस चुनाव में उन्होंने अपना दल बनाया था, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल नाम रखा. इसी के टिकट पर वो महुआ सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बड़ी संख्या में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 

इस बार जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक, उनके पास 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. इसमें 91 लाख 65 हजार, 629 रुपए की चल संपत्ति है. 1 करोड़ 96 लाख, 47 हजार, 914 रूपए की अचल संपत्ति है. यानि कुल संपत्ति उनके पास 2 करोड़, 88 लाख, 13 हजार, 543 रुपए है.  

छोटे बेटे तेजस्वी के पास कितनी संपत्ति है?
रोहिणी आचार्य से हुई अभद्रता के आरोप लालू के इन्हीं बेटे तेजस्वी यादव पर लगा है. इस बार वह गठबंधन का सीएम फेस भी रहे थे, लेकिन करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, तेजस्वी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे. वह दो बार बिहार के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.  

तेजस्वी की तरफ से दायर हलफनामे की मानें तो उनके पास कुल संपत्ति 9, करोड़, 1 लाख, 37 हजार, 812 रुपए हैं. इसमें चल संपत्ति 7 करोड़ 12 लाख 87 हजार 812 रुपए है. वहीं, अचल संपत्ति 1 करोड़ 88 लाख, 50 हजार रुपए है. 

लालू की दूसरी बेटी रोहिणी के पास कितनी संपत्ति?
आंतरिक कलह को मीडिया के सामने लाने वाली और लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर बचाने वाली उनकी दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने 2024 में  बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इसमें उन्होंने जो हलफनामा दायर किया था. उसके तहत रोहिणी के पास कुल संपत्ति 36 करोड़ 62 लाख 40 हजार 901 रुपए है. उनकी चल संपत्ति 10 करोड़, 85 लाख, 90 हजार 901 रुपए है. उनकी अचल संपत्ति 25 करोड़, 76 लाख, 50 हजार रुपए है. इस संपत्ति में 12 करोड़ 82 लाख की अचल संपत्ति और 5 करोड़ 8 लाख रुपए की चल संपत्ति रोहिणी के नाम है. बाकी की संपत्ति उनके बच्चों और पति के नाम पर है.  रोहिणी की शादी 2002 में राव समरेश सिंह से हुई थी. समरेश एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं. 

सबसे छोटी राजलक्ष्मी यादव के पास कितनी संपत्ति
राजलक्ष्मी यादव  की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेजप्रताप से हुई है. वह राजनीति में एक्टिव हैं. वह मैनपुर की करहल सीट से विधायक हैं. राजलक्ष्मी ने कभी चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन पति तेजप्रताप की तरफ से दायर हलफनामे के मुताबिक, तेजप्रताप के पास 12 करोड़, 67 लाख, 72 हजार रूपए की संपत्ति है. इनमें चल संपत्ति 6 करोड़ 22 लाख, 87 हजार की है. वहीं, अचल संपत्ति 6 करोड़ 44 लाख 85 हजार की है. इस संपत्ति में 1 करोड़ 15 लाख की चल संपत्ति और 75 लाख की अचल संपत्ति राजलक्ष्मी के नाम है. 

लालू और राबड़ी देवी के पास कितनी संपत्ति
दोनों के पास कुल संपत्ति 20 करोड़ 33 लाख, 6 हजार 703 रुपए है. इनमें अचल संपत्ति 12 करोड़ 52 लाख 10 हजार रुपए है. वहीं, चल संपत्ति 7 करोड़ 80 लाख, 96 हजार 703 रुपए है. लालू-राबड़ी की दो बेटी और हैं. इनका नाम हेमा और चंदा है. यह पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं है.

Published at : 19 Nov 2025 07:10 PM (IST)
Tags :
Property Rohini Acharya RJD TEJASHWI YADAV TejPratap Yadav Bihar Election Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
Advertisement

वीडियोज

Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
पाकिस्तानी पत्रकार सुनना चाहता था तारीफ, सिकंदर रजा ने दिया ऐसा बयान; पूरा प्लान हो गया चौपट
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
यूटिलिटी
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget