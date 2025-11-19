बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट के आने के बाद से ही चल रही लालू प्रसाद यादव के घर में आंतरिक कलह की वजह से परिवार में फूट सी पड़ गई है. जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य समेत कई बहनों ने राबड़ी निवास छोड़ दिया है, तो वहीं बड़े बेटे तेजप्रताप कई महीनों से परिवार से अलग रह रहे हैं. कई तरह की बातें, इस आंतरिक कलह को लेकर चल रही है, लेकिन जो बात सामने निकलकर आई है, उसमें स्पष्ट है कि परिवार में विवाद सियासी न होकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है. ऐसे में हम आपको लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके सभी बच्चों के पास कितनी संपत्ति है, इसको लेकर रिपोर्ट साझा कर रहे हैं.

लालू यादव के परिवार के बच्चों के पास संपत्ति की बात करें, तो सबसे ज्यादा संपत्ति उनकी चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव के पास है. रागिनी के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और सबसे कम संपत्ति किसी के पास है, तो वह लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप हैं. उनके पास कुल 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है.

लालू के किस बच्चे के पास कितनी संपत्ति?

अगर लालू के सभी बच्चों में संपत्ति के आंकड़े देखें तो उनकी चौथी बेटी रागिनी यादव के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है. उनके पास करीबन 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है. उनकी शादी साल 2012 में समाजवादी पार्टी के नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल यादव से हुई थी. राहुल 2017 और 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि, वह एक भी चुनाव जीत नहीं सके.

2022 में राहुल ने हलफनामा दायर किया था, उसके मुताबिक, उनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. इनमें 1 करोड़ 55 लाख (1,55,02,500) की चल संपत्ति है. 99 करोड़ (99,08,00,000) की अचल संपत्ति है. यानी कुल संपत्ति 1 अरब 63 लाख 2 हजार 500 रुपए की है.

राहुल की इस संपत्ति में 1 करोड़ 20 लाख की अचल संपत्ति और 48 लाख 30 हजार की चल संपत्ति रागिनी यादव के नाम है. इसके अलावा रागिनी के पास पटना और फुलवारी में खेती की जमीनें भी हैं.

मीसा भारती के पास कितनी संपत्ति है?

मीसा भारती, लालू और राबड़ी देवी की सबसे बड़ी बेटी हैं और पाटलीपुत्र से सांसद हैं. उनकी शादी 1999 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैलेश कुमार से हुई थी. शैलेश की अब खुद की एक कंपनी है. 2024 में दायर हलफनामे में उन्होंने बताया कि कुल संपत्ति 10 करोड़ 26 लाख, 19 हजार 562 रुपए है. इनमें चल संपत्ति 6 करोड़ 38 लाख 99 हजार 562 रुपए है. 3 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए की अचल संपत्ति है. इनमें 1 करोड़ 79 लाख की अचल और 1 करोड़ 86 लाख की चल संपत्ति खुद मीसा भारती के नाम है. बाकी संपत्ति उनके पति और बच्चों के नाम पर है.

6वीं बेटी अनुष्का के पास कितनी संपत्ति?

लालू यादव की छटे नंबर की बेटी अनुष्का यादव की शादी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे अजय सिंह के बेटे चिरंजीवी राव के साथ हुई. चिरंजीवी 2019 में रिवाड़ी सीट से वो चुनाव जीते थे. 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में वो रिवाड़ी सीट से हार गए. इस दौरान उन्होंने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक, उनके पास कुल संपत्ति 29 करोड़ ,07 लाख 1, 990 रुपए है. इसमें चल संपत्ति 3 करोड़ 15 लाख 59 हजार 752 रुपए है. वहीं, अचल संपत्ति 25 करोड़ 91 लाख 42 हजार 238 रुपए है.

इसमें 1 करोड़ 14 लाख की अचल संपत्ति और 32 लाख 92 हजार की चल संपत्ति अनुष्का के नाम है. बाकी संपत्ति पति चिरंजीवी और उनके बच्चों के नाम है. अनुष्का के पास पटना के दानापुर में 1 करोड़ 14 लाख का एक प्लॉट भी है.

सबसे कम संपत्ति बड़े बेटे तेजप्रताप के नाम?

वहीं, चुनाव से पहले पार्टी और घर से बेदखल किए गए, लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे के पास के सबसे कम संपत्ति है. इस चुनाव में उन्होंने अपना दल बनाया था, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल नाम रखा. इसी के टिकट पर वो महुआ सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन बड़ी संख्या में उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

इस बार जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक, उनके पास 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है. इसमें 91 लाख 65 हजार, 629 रुपए की चल संपत्ति है. 1 करोड़ 96 लाख, 47 हजार, 914 रूपए की अचल संपत्ति है. यानि कुल संपत्ति उनके पास 2 करोड़, 88 लाख, 13 हजार, 543 रुपए है.

छोटे बेटे तेजस्वी के पास कितनी संपत्ति है?

रोहिणी आचार्य से हुई अभद्रता के आरोप लालू के इन्हीं बेटे तेजस्वी यादव पर लगा है. इस बार वह गठबंधन का सीएम फेस भी रहे थे, लेकिन करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, तेजस्वी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे. वह दो बार बिहार के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं.

तेजस्वी की तरफ से दायर हलफनामे की मानें तो उनके पास कुल संपत्ति 9, करोड़, 1 लाख, 37 हजार, 812 रुपए हैं. इसमें चल संपत्ति 7 करोड़ 12 लाख 87 हजार 812 रुपए है. वहीं, अचल संपत्ति 1 करोड़ 88 लाख, 50 हजार रुपए है.

लालू की दूसरी बेटी रोहिणी के पास कितनी संपत्ति?

आंतरिक कलह को मीडिया के सामने लाने वाली और लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर बचाने वाली उनकी दूसरी नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने 2024 में बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था. इसमें उन्होंने जो हलफनामा दायर किया था. उसके तहत रोहिणी के पास कुल संपत्ति 36 करोड़ 62 लाख 40 हजार 901 रुपए है. उनकी चल संपत्ति 10 करोड़, 85 लाख, 90 हजार 901 रुपए है. उनकी अचल संपत्ति 25 करोड़, 76 लाख, 50 हजार रुपए है. इस संपत्ति में 12 करोड़ 82 लाख की अचल संपत्ति और 5 करोड़ 8 लाख रुपए की चल संपत्ति रोहिणी के नाम है. बाकी की संपत्ति उनके बच्चों और पति के नाम पर है. रोहिणी की शादी 2002 में राव समरेश सिंह से हुई थी. समरेश एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं.

सबसे छोटी राजलक्ष्मी यादव के पास कितनी संपत्ति

राजलक्ष्मी यादव की शादी मुलायम सिंह यादव के पोते तेजप्रताप से हुई है. वह राजनीति में एक्टिव हैं. वह मैनपुर की करहल सीट से विधायक हैं. राजलक्ष्मी ने कभी चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन पति तेजप्रताप की तरफ से दायर हलफनामे के मुताबिक, तेजप्रताप के पास 12 करोड़, 67 लाख, 72 हजार रूपए की संपत्ति है. इनमें चल संपत्ति 6 करोड़ 22 लाख, 87 हजार की है. वहीं, अचल संपत्ति 6 करोड़ 44 लाख 85 हजार की है. इस संपत्ति में 1 करोड़ 15 लाख की चल संपत्ति और 75 लाख की अचल संपत्ति राजलक्ष्मी के नाम है.

लालू और राबड़ी देवी के पास कितनी संपत्ति

दोनों के पास कुल संपत्ति 20 करोड़ 33 लाख, 6 हजार 703 रुपए है. इनमें अचल संपत्ति 12 करोड़ 52 लाख 10 हजार रुपए है. वहीं, चल संपत्ति 7 करोड़ 80 लाख, 96 हजार 703 रुपए है. लालू-राबड़ी की दो बेटी और हैं. इनका नाम हेमा और चंदा है. यह पब्लिक लाइफ में एक्टिव नहीं है.