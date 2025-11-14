हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBihar Election Result 2025: 'हमारी लड़ाई जारी रहेगी...', बिहार में हार के बाद मल्लिकार्जुन खरगे का आया पहला रिएक्शन

Bihar Election Result 2025: 'हमारी लड़ाई जारी रहेगी...', बिहार में हार के बाद मल्लिकार्जुन खरगे का आया पहला रिएक्शन

खरगे ने कहा 'हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे. नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात रखेंगे. बिहार में जिन मतदाताओं ने महागठबंधन का साथ दिया है, उनके हम तहे दिल से आभारी हैं.' 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Nov 2025 11:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में कांग्रेस- आरजेडी समर्थित महागठबंधन पूरी तरह से फेल हो गया है. एक तरफ जहां कांग्रेस ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अब कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं. पार्टी का प्रदर्शन इस बार भी राज्य में अच्छा नहीं रहा है. 

चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान सामने आया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'हम बिहार की जनता के फ़ैसले का सम्मान करते हुए, ऐसी ताक़तों के खिलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर, लोकतंत्र को कमज़ोर करने में जुटी हैं.' 

उन्होंने कहा, 'हम चुनाव के परिणामों का गहराई से अध्ययन करेंगे. नतीजों के कारणों को समझने के बाद विस्तृत बात रखेंगे. बिहार में जिन मतदाताओं ने महागठबंधन का साथ दिया है, उनके हम तहे दिल से आभारी हैं.' 

खरगे ने कहा, 'कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं. आप हमारी आन-बान-शान है. आपकी कड़ी मेहनत हमारी ताकत है. हम जनता को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. जनता के बीच रहकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष जारी रखेंगे. यह लड़ाई लंबी है - और हम इसे पूरी निष्ठा, साहस और सत्य के साथ लड़ेंगे.'

क्या रहा चुनाव परिणाम?

बिहार की 243 सीटों पर हुए मतदान का रिजल्ट सामने आ गया है. इसमें NDA को 202 सीटें मिली हैं. इनमें JDU को 85 सीटें, बीजेपी को 89, LJPR को 19, HAM को 05 और आरएलएम को 04 सीटें मिलीं हैं. 

इनके अलावा महागठबंधन को कुल 35 सीट मिली हैं. इनमें RJD को 25 सीटें, INC को 06 सीटें, VIP को 0 सीटें, लेफ्ट को 03 सीटें और IIP को 1 सीट मिली है. वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें आई है. इनमें AIMIM को 5 और बीएसपी को 1 सीट मिली है.

Published at : 14 Nov 2025 11:49 PM (IST)
