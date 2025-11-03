हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'RJD ने कांग्रेस को बौना बना दिया, दोनों आपस में ही लड़ रहे', PM मोदी का महागठबंधन पर निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार की जनता को संबोधित करते हुए राजद और कांग्रेस पर हमला बोला. पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नामदार नेता ने राजद को जिताने के लिए छठी मईया का अपमान किया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 03 Nov 2025 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की तरक्की के लिए ‘राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)' की डबल इंजन सरकार’ को जरूरी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (03 नवंबर, 2025) को राष्ट्रीय जनता दल (राजद)-कांग्रेस गठबंधन पर आरोप लगाया कि ये दल भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति में लिप्त हैं.

कटिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा. फिर एक बार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार.' कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, 'राजद ने कांग्रेस नेताओं को ‘बौना’ बना दिया है. राजद के पोस्टरों पर कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें तक गायब हैं. दोनों दलों में अंदरूनी कलह चल रही है.'

'RJD को जिताने के लिए कांग्रेस ने किया छठी मईया का अपमान'

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नामदार नेता ने राजद को जिताने के लिए छठी मईया का अपमान किया. इतना ही नहीं, केरल कांग्रेस नेताओं ने बिहार के लोगों की तुलना ‘बीड़ी’ से की, यह बेहद शर्मनाक है. कांग्रेस शासित राज्यों या उसके सहयोगी दलों की सरकारें गरीबों को पक्के मकान देने में विफल रही हैं. डबल इंजन की राजग सरकार ही विकास का रास्ता दिखा रही है. हमने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ‘ड्रोन दीदी’ योजना शुरू की है.

अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा, 'एक राज्य का सबसे भ्रष्ट परिवार है और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है. दोनों मिलकर गरीबों के लिए आने वाला पैसा लूटते हैं.' मोदी ने आरोप लगाया कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव की कोशिशें की गईं.

'मुफ्त राशन घुसपैठियों को देना चाहती है महागठबंधन'

उन्होंने कहा, 'ये (राजद-कांग्रेस) चाहते हैं कि मुफ्त राशन घुसपैठियों को मिले, न कि बिहार के मूल निवासियों को. हम घुसपैठियों को बिहार और देश के संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देंगे. कांग्रेस और राजद ‘कट्टा और कट्टरपंथी’ जैसे हैं. इसी वजह से इन्होंने तीन तलाक कानून का विरोध किया और अब वक्फ एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कट्टरपंथ के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है.'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'कटिहार को कभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सजा की पोस्टिंग माना जाता था. पहले यह पिछड़ा जिला था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे आकांक्षी जिला बनाया है.' इससे पहले सहरसा की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा, ‘राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) विकास की पहचान है, जबकि राजद-कांग्रेस विनाश की प्रतीक हैं.’

बिहार में फिर बनेगी सुशासन की सरकार

मोदी ने कहा, ‘नए और प्रथम बार वोट डालने वाले मतदाता बिहार के उज्ज्वल भविष्य के लिए वोट करें. पहली बार वोट देने वाले नौजवानों के वोट से राजग की सरकार बनेगी और जंगलराज की हार होगी. बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, यह रफ़्तार रुकनी नहीं चाहिए. फिर एक बार बिहार में सुशासन की सरकार बनेगी.’ उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं पूरी होंगी और हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, बिहार में ही रोजगार पाए.

प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए कहा, ‘हमें अपनी बेटियों का सम्मान करना चाहिए. यह जीत हमारी बेटियों के आत्मविश्वास की प्रतीक है.’ उन्होंने कहा कि आज देश में लगभग 87 लाख स्टार्टअप हैं जिनमें महिलाएं मुखिया या साझेदार हैं.

बिहार की बेटियों को पीएम मोदी का संदेश

मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘कुछ लोग हमारी बेटियों का सम्मान नहीं करते. हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह सुनिश्चित किया कि अधिकतर पक्के मकान महिलाओं के नाम पर दिए जाएं.’ उन्होंने बिहार की महिलाओं और बेटियों का आह्वान किया, 'वे जंगलराज वालों से सतर्क रहें, जो इन सुविधाओं को बंद करना चाहते हैं.’

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने राजद को नकार दिया था, लेकिन हार के बाद उन्होंने लोगों से बदला लेने का मन बना लिया. उन्होंने आरोप लगाया, ‘तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने बिहार के विकास को रोक दिया था. अब जनता को उन्हें सबक सिखाना चाहिए.’

बाढ़ से स्थायी समाधान के लिए राजग ने किया काम

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार में विकास कार्यों को दोबारा शुरू किया और केंद्र से पर्याप्त फंड जारी किया. इसी क्रम में उन्होंने बताया, ‘देश का सबसे लंबा पुल कोसी नदी पर बन रहा है. कांग्रेस और राजद को कोसी क्षेत्र की पीड़ा का कभी एहसास नहीं हुआ. हमारी सरकार ने बाढ़ से स्थायी समाधान के लिए काम शुरू किया है.’

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘मखाना बोर्ड’ का गठन किया है, ताकि इस क्षेत्र का मखाना अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचे. विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ‘राजद और कांग्रेस के शब्दकोश में केवल ‘कट्टा, क्रूरता, करप्शन और कुशासन ही है. उन्होंने ये सब ‘जंगलराज की पाठशाला’ में सीखा है.’

राजद शासन में पुलिस भी थी असुरक्षित

उन्होंने याद दिलाया कि राजद शासनकाल में पुलिस तक सुरक्षित नहीं थी. सहरसा के डीएसपी सत्यपाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा, ‘तब ठेकेदारों की हत्या होती थी, अपराध और अपहरण की मंडी लगती थी.’

मोदी ने कहा कि आज बिहार में सड़कें, एयरपोर्ट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, लेकिन राजद और कांग्रेस को यह सब अच्छा नहीं लगता. प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन और मोबाइल फोन का निर्माण शुरू होगा, जिससे यह क्षेत्र ‘मेक इन इंडिया’ का बड़ा केंद्र बनेगा.

पीएम मोदी ने कांग्रेस-राजद को बताया मजबूरी का गठबंधन 

नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इसके पुनर्विकास के लिए केवल 20 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि हमने 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए और आज नालंदा विश्वविद्यालय में 21 देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं.

मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी राजद नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं माना, लेकिन अब वे उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने इसे मजबूरी का गठबंधन करार दिया. उन्होंने कहा, ‘मैं सभी छठ पूजा करने आए लोगों से आग्रह करता हूं कि वे मतदान करके ही अपने कर्मस्थल पर वापस जाएं. बिहार का भविष्य आपके वोट से तय होगा.’

विपक्ष के विदेशी यात्रा को लेकर बोले पीएम मोदी

मोदी ने कहा, ‘हम बिहार की खोई हुई गौरवगाथा को फिर से स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और राजद घुसपैठियों की रक्षा करना चाहते हैं. बिहार को घुसपैठियों से बचाना जरूरी है.’ उन्होंने विपक्ष पर धार्मिक असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए कहा, ‘राजद और कांग्रेस के ‘शाही परिवार’ विदेशी त्योहार तो मनाते हैं, लेकिन छठ पूजा को ‘ड्रामा’ कहते हैं. उन्हें भगवान राम से भी समस्या है. वे विदेश यात्राएं करते हैं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर जाने का समय नहीं निकाल पाते.’

ये भी पढ़ें:- ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए न्यूक्लियर ठिकाने या PAK कर रहा परमाणु परीक्षण? ट्रंप ने कही बड़ी बात

Published at : 03 Nov 2025 05:15 PM (IST)
