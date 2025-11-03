हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए न्यूक्लियर ठिकाने या PAK कर रहा परमाणु परीक्षण? ट्रंप ने कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए न्यूक्लियर ठिकाने या PAK कर रहा परमाणु परीक्षण? ट्रंप ने कही बड़ी बात

पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है. ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश एटमी परीक्षण कर रहे हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 03 Nov 2025 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह कर बम फोड़ दिया है कि पाकिस्तान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करने में जुटा है. ट्रंप का यहां तक दावा है कि हल्के-हल्के भूकंप के झटके इन एटमी परीक्षण के कारण आ रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कम से कम तीन परमाणु ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर तबाह कर दिया था. भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स (सरगोधा), नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान बेस पर हमला कर 9-10 की रात को जबरदस्त बमबारी की थी. 

पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का भंडाफोड़ 

भारत के इन हमलों में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह बर्बाद हो गए थे. यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना ने कहा था कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का भंडाफोड़ हो गया है. भारत के इन दावों के बीच ट्रंप का बयान बेहद अहम माना जा रहा है. 

दक्षिण कोरिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर अपने देश लौटे ट्रंप ने एक टीवी चैनल को दुनियाभर में हो रहे परमाणु परीक्षणों को लेकर बड़ा खुलासा किया है. ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश एटमी परीक्षण कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका भी अब 33 वर्ष बाद न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति का न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर दावा

चैनल की एंकर की इस दलील पर कि ये (रूस, चीन इत्यादि) परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों का परीक्षण कर रही हैं, न कि न्यूक्लियर टेस्ट, ट्रंप ने कहा कि सभी देश अमेरिका की तरह खुले विचारों के नहीं हैं. ट्रंप के मुताबिक, इन देशों में परमाणु परीक्षणों के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि इन परीक्षणों को धरती के नीचे किया जाता है, जिससे किसी को कानो-कान खबर नहीं लगती, लेकिन ट्रंप ने ये जरूर कहा कि इन परीक्षणों के दौरान धरती में हल्की कंपन (झटके) जरूर होती है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर झटके

खास बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर कई दिनों तक हल्के-हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. उस दौरान, इस बात की आशंका जरूर जताई गई थी कि ये कंपन, पाकिस्तान के परमाणु टेस्ट के चलते हो सकते हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया था.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका और पाकिस्तान काफी करीब आए हैं. ट्रंप के निमंत्रण पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था. ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि मुनीर या फिर शहबाज ने ही परमाणु परीक्षण की जानकारी ट्रंप को दी है.

CIA के पूर्व अधिकारी ने किया खुलासा

हाल में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA (सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी) के एक पूर्व अधिकारी ने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को संभालने की जिम्मेदारी अमेरिका की है. ये CIA अधिकारी कई वर्षों तक पाकिस्तान में तैनात रह चुका है.

दुनियाभर के परमाणु हथियारों का लेखा-जोखा रखने वाले ग्लोबल थिंक टैंक, सिपरी (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) की ताजा रिपोर्ट (2025) के मुताबिक, पाकिस्तान के आयुध में 170 परमाणु हथियार हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा यानी 172 एटमी हथियार हैं. 

दुनियाभर में 12,405 परमाणु हथियार 

साल 2018 में खुद पीएम मोदी ने परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत की पहली पेट्रोलिंग पर देश के न्यूक्लियर ट्रायड यानी जल, थल और आकाश में परमाणु शक्ति बनने की जानकारी दी थी. सिपरी की मानें तो इस वक्त दुनियाभर में 12,405 परमाणु हथियार हैं. 

इनमें सबसे ज्यादा रूस के भंडार में 5580 हैं. 5328 हथियारों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर और चीन (500) तीसरे स्थान पर है. इंग्लैंड और फ्रांस के पास क्रमश: 225 और 290 हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास 50 और इजरायल के पास 90 हैं.

ये भी पढ़ें:- 1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 03 Nov 2025 04:38 PM (IST)
Tags :
Donald Trump Pakistan NUCLEAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget