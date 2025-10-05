बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर राजनीतिक दल मुश्तैदी से जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव 22 नवंबर से पहले संपन्न करा दिए जाएंगे क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार की तरह पूरे देश में SIR कराए जाएगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव में आयोग द्वारा शुरू की गई नई पहलें भविष्य में पूरे देश में लागू की जाएंगी. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव समय पर संपन्न होंगे. चुनाव आयोग की पूरी टीम दो दिनों से बिहार में सक्रिय है. इस दौरान टीम ने पटना में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों, राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, प्रवर्तन एजेंसियों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), विशेष पुलिस नोडल अधिकारी (SPNO), और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं, ताकि चुनाव की तैयारी पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके.