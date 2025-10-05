हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पाकिस्तान को JF-17 फाइटर जेट का इंजन दे रहा रूस', कांग्रेस के दावों पर भड़की BJP; दिया ये जवाब

रूस द्वारा पाकिस्तान को JF-17 ब्लॉक III इंजन सप्लाई के दावे ने भारत में राजनीतिक विवाद खड़ा किया. कांग्रेस ने मोदी सरकार की नाकामी बताई, जबकि बीजेपी ने इसे झूठ करार दिया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 05 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

रूस द्वारा पाकिस्तान को JF-17 थंडर ब्लॉक-III लड़ाकू विमान के लिए RD-93MA इंजन सप्लाई करने की खबर ने भारत में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई हैं और दोनों दलों के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है.

कांग्रेस का आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार था, अब पाकिस्तान को उन्नत इंजन दे रहा है, तो यह मोदी सरकार की विदेश नीति की असफलता है. उन्होंने कहा, “मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो हमारा परंपरागत सहयोगी रहा है, अब पाकिस्तान को तकनीकी मदद क्यों दे रहा है. यही इंजन JF-17 ब्लॉक-III विमान में लगेगा. उसी मॉडल का उन्नत संस्करण जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था.”

जयराम रमेश ने यह भी जोड़ा कि भारत अब भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और Su-57 स्टेल्थ फाइटर को लेकर बातचीत जारी रखे हुए है, जो सरकार की छवि आधारित कूटनीति की नाकामी को दिखाता है.

क्या बोले बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय?

बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कांग्रेस के आरोपों को “झूठा और भ्रामक” बताया. उन्होंने कहा कि रूस ने ऐसे सभी दावों को स्पष्ट रूप से खारिज किया है. अपने X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट में मालवीय ने लिखा, “रूस ने पाकिस्तान को इंजन सप्लाई करने की खबर को सिरे से नकार दिया है. जयराम रमेश ने एक ऐसी वेबसाइट की रिपोर्ट को आधार बनाया है जो प्रो-पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जानी जाती है. न कोई आधिकारिक पुष्टि, न कोई विश्वसनीय स्रोत, बस एक और फर्जी खबर.” उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस बार-बार ऐसी अफवाहें फैलाकर राष्ट्रहित के बजाय दुश्मन के पक्ष में खड़ी दिखती है और यह “सूचना युद्ध” का हिस्सा है.

फिलहाल, रूस की ओर से किसी भी आधिकारिक माध्यम से पाकिस्तान को इंजन सप्लाई की पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन इस पूरे विवाद ने भारत की विदेश नीति और रूस के साथ रिश्तों पर नई बहस को जरूर जन्म दे दिया है.

Published at : 05 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
BJP Congress Pakistan Russia
और पढ़ें
