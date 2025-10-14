Bihar Election: जनसुराज पार्टी ने तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. इस सीट से प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे हैं. जनसुराज ने चंचल सिंह को राघोपुर सीट से उतारा है. इसका मतलब यह है कि अब प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है क्योंकि उनके रोहतास जिले की करगहर और वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर ही चुनाव लड़ने की संभावना थी. उन दोनों ही सीटों पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है.