तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
Bihar Election: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में 6 नवंवर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. चुनाव के नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी.
Bihar Election: जनसुराज पार्टी ने तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. इस सीट से प्रशांत किशोर खुद मैदान में नहीं उतरे हैं. जनसुराज ने चंचल सिंह को राघोपुर सीट से उतारा है. इसका मतलब यह है कि अब प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की संभावना कम ही है क्योंकि उनके रोहतास जिले की करगहर और वैशाली जिले की राघोपुर सीट पर ही चुनाव लड़ने की संभावना थी. उन दोनों ही सीटों पर जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है.
