हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबिहार चुनाव में कैसे संभालें जिम्मेदारी? अधिकारियों को मिलेगी कमांड; CEC ज्ञानेश कुमार देंगे निर्देश

बिहार चुनाव में कैसे संभालें जिम्मेदारी? अधिकारियों को मिलेगी कमांड; CEC ज्ञानेश कुमार देंगे निर्देश

बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 02 Oct 2025 11:12 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार (3 अक्टूबर, 2025) को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी. यह बैठक सुबह 10 बजे से इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में होगी.

बैठक को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संबोधित करेंगे. इस दौरान पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अहम जानकारियां दी जाएंगी और उन्हें यह समझाया जाएगा कि चुनाव के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या होंगी. 

मतदान से लेकर मतगणना तक बड़ी जिम्मेदारी 

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, इस ट्रेनिंग का उद्देश्य पर्यवेक्षकों को चुनावों के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए संवेदनशील बनाना है. केंद्रीय पर्यवेक्षकों को बताया जाएगा कि मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. साथ ही उन्हें इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या दबाव की स्थिति में वे तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें.

मुख्य चुनाव आयुक्त करेंगे बिहार का दौरा

गौरतलब है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही SIR प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पर्यवेक्षक अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाएं और मतदाताओं का विश्वास चुनावी प्रक्रिया में बना रहे. 

इस बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम चार और पांच तारीख को बिहार के दौरे पर जाएगी, जहां पर चुनावी तैयारी का अंतिम तौर पर जायजा लेगी.

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 02 Oct 2025 11:12 PM (IST)
Election Commission BIHAR BIHAR ELECTION
