कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जु खरगे ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. खरगे ने पीएम मोदी पर देश में मनुस्मृति को लागू करने के प्रयास का आरोप लगाया. इसके साथ उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जान क्यों न चली जाए.

मल्लिकार्जुन खरगे बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए रोहतास जिले में प्रचार कर रहे थे. बिहार के रोहतास जिले के चेनारी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया ताकि पलायन खत्म हो और बेरोजगारी कम हो.

कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर की टिप्पणी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘मोदी जी ने कहा कि कनपटी पर कट्टा रखकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने मुख्यमंत्री का पद ले लिया. जबकि सच्चाई ये है कि चोर तो यही लोग हैं और वोट चोरी करते हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपये खाते में भेजूंगा, हर साल दो करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों को फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) की गारंटी दूंगा, गरीबों को पक्का मकान बना कर दूंगा और महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दूंगा. ये वादे किए, लेकिन असल में जमीन पर कुछ नहीं किया.’ उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ पर झूठ बोलते हैं.

20 साल के शासन में भी पलायन नहीं रोक पाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार- खरगे

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘वह (नरेंद्र मोदी) मनुस्मृति को सामने रखकर उसके तहत समाज को चलाना चाहते हैं. जिसे अंबेडकर ने जलाया, उस मनुस्मृति को ये वापस लाना चाहते हैं. यह नहीं चलेगा, चाहे हमारी जान चली जाए. हर गरीब स्वाभिमान से जिएगा.’

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पलायन नहीं रोक सके. खरगे ने कहा, ‘अगर थोड़ी शर्म है तो पहले पलायन बंद करो और रोजगार दो. हमने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का इरादा किया ताकि पलायन रोका जा सके, बेरोजगारी कम हो और गांवों में खुशहाली लाई जा सके.’ उन्होने दावा किया कि भाजपा और RSS में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है.

