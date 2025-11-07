‘लालू जी कहते थे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी...’, जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य की जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया.

जेपी नड्डा ने कहा, ‘ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं. मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल बिहार में बिताए हैं. मैं बिहार की त्रासदी भी देख चुका हूं और बिहार के विकास का भी चश्मदीद गवाह रहा हूं. इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि बहुत मुश्किल से कश्ती निकाल कर लाए हैं, अब इसे संभालकर रखना है.’

उन्होंने कहा, ‘लालू जी कहते थे कि सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस से बचो, ताड़ी पियो और मस्त रहो. आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने 31,000 गांवों को सड़क से जोड़ा है. 10-15 साल पहले बिहार में 22–22 घंटे बिजली गायब रहती थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है. अब 24 घंटे बिजली रहती है. मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मोबाइल चार्ज कराने के लिए हम इंवर्टर वाली दुकान पर जाते थे और 12 रुपये देकर मोबाइल चार्ज करवाते थे.’

बिहार की महिलाओं को मिले 10-10 हजार: नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘आज मोदी जी ने 38,000 किलोमीटर तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है और 8,400 पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ दिया है. आज गांव-गांव में यूट्यूबर बैठा है और अपनी भाषा में राजनीति का विश्लेषण कर रहा है. वहीं, महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं को 10–10 हजार रुपये दिए गए हैं. आप बिहार में फिर से एनडीए सरकार बना दीजिए, महिलाओं के खातों में 2–2 लाख रुपये भेजकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा.

आयुष्मान भारत योजना को लेकर बोले जेपी नड्डा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ‘10 साल पहले लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि नड्डा जी, मेरे गांव में एक कैंसर का मरीज है, उसका इलाज करवा दो. उसने अगर खुद का इलाज करवाया तो उसकी जमीन बिक जाएगी. आज आयुष्मान योजना के तहत भारत के 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है. 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आजीवन, सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है.’

