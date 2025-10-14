कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने महिला कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की. उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी ने टिकट बंटवारे में 33% महिलाओं की हिस्सेदारी का वादा किया है, तो फिर उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा. महिला कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रही हैं, लेकिन टिकट “डमी कैंडिडेट्स” को दिए जा रहे हैं, जिससे वास्तविक कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है.

#WATCH | Delhi: Senior Congress leader PL Punia leaves after Congress CEC meeting on Bihar polls.



"More," he says when asked if more than 30-40 seats were discussed in the meeting.

पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी

मीडिया से बातचीत में एक कांग्रेस वर्कर ने कहा, 'कहा गया था कि जो लोग स्क्रीनिंग कमेटी में होंगे और जिनकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी, उन्हें टिकट दिया जाएगा. लेकिन कृष्णा अल्लावरु और राजेश राम जैसे कुछ नेता, महिलाओं से कड़ी मेहनत करवाते हैं, उन्हें घर-घर भेजते हैं, और अंत में धोखा देते हैं. राहुल गांधी ने युवाओं और महिलाओं को सम्मान देने का जो वादा किया था, उसे कृष्णा अल्लावरु तोड़ रहे हैं. हम कांग्रेस कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा. इसका नतीजा आप देखेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे.'

#WATCH | Delhi: After Congress CEC meeting on Bihar polls, party workers express their resentment.



A worker says, "...It was said that those people who will be on the screening committee, those who will have their online application will be given tickets. But a few leaders like…"

बैठक में राहुल गांधी नहीं थे शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक करीब तीन घंटे चली. सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने एक सब-कमेटी बनाई है, जिसकी बैठक कल सुबह 9 बजे होगी. आज की बैठक में कांग्रेस ने 15 से 18 सीटों पर चर्चा की, जबकि पिछली CEC बैठक में 25 सीटों पर अंतिम निर्णय लिया गया था. अब भी 22 सीटों पर चर्चा बाकी है. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े क्योंकि दोनों दिल्ली में नहीं हैं. बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया.



बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "आज हम दूसरे CEC के बैठक में शामिल हुए. सभी ने खुलकर इसमें अपने विचार रखे. हमने सभी सीटों पर चर्चा की. 2-3 घंटे की इस बैठक में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हिस्से के जो क्षेत्र हैं उस पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई.