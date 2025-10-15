बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, एजेंसियों को जारी कर दिए निर्देश

बिहार विधानसभा चुनाव और आठ विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग का उद्देश्य चुनावों में धन शक्ति, मुफ्त वस्तुएं, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग को रोकना है.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि राज्य पुलिस विभाग, आयकर विभाग, राज्य शराब विभाग, RBI, CGST, SGST, DRI, ED, NCB, RPF, CISF, SSB, BCAS, AAI, डाक विभाग, राज्य वन विभाग और राज्य सहकारी विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

चुनाव व्यय पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर निगरानी रखेंगे. वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंचकर सभी व्यय निगरानी टीमों से मुलाकात करेंगे और खर्च की नियमित रिपोर्टिंग करेंगे. आयोग ने फ्लाइंग स्क्वॉड, सर्विलांस टीमें और वीडियो निगरानी टीमें चौबीसों घंटे सतर्क रखने का भी निर्देश दिया है.

आयोग ने इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ESMS) को एक्टिव किया है, जिससे प्रवर्तन एजेंसियां और फ्लाइंग स्क्वॉड्स चुनाव के दौरान की गई जब्तियों की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग कर सकें. चुनाव अधिसूचना के बाद अब तक विभिन्न एजेंसियों ने नकद, शराब, नशीली दवाओं और मुफ्त वस्तुओं की कुल 33.97 करोड़ रुपये मूल्य की जब्ती की है.

निर्वाचन आयोग ने क्या कहा?

निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े. वहीं, किसी भी उल्लंघन की सूचना देने के लिए लोग C-Vigil App का उपयोग कर सकते हैं.

उप निदेशक पवन ने कहा, "हमारा उद्देश्य साफ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है. सभी प्रवर्तन एजेंसियां सतर्क हैं और चुनाव के दौरान किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई करेंगे."

बिहार में कब है विधानसभा चुनाव?

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया है. इस बार प्रदेश में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. मतों की गिनती और परिणाम का एलान 14 नवंबर को किया जाएगा. उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी तय कर दी गई है. पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है. नामांकन वापिस लेने की तारीख भी घोषित कर दी गई है. पहले चरण के लिए यह 20 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 23 अक्टूबर है.

