दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की इजाजत

दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री पर लगी रोक 25 अक्टूबर तक के लिए हटा दी है. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण ने कहा कि कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझावों पर विचार किया, जिसमें उन्होंने त्योहार पर पटाखा उत्पादकों और लोगों को यह राहत देने की सिफारिश की थी.